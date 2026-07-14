Sporting vence pentacampeões escoceses do Celtic por 4-1 em jogo particular

Depois do triunfo por 2-0 frente ao Torreense, da II Liga, na reedição, num jogo-treino, em Alcochete, da última final da Taça de Portugal, os vice-campeões nacionais impuseram-se com golos de Geny Catamo, aos 24 minutos, Daniel Bragança, aos 72 e 79, e Ricardo Mangas, aos 76, depois de o colombiano Camilo Durán (ex-Lusitânia, Estrela da Amadora e Portimonense) ter empatado para o Celtic, aos 69.

A formação comandada por Rui Borges volta a jogar no sábado, no Algarve, frente ao Estrasburgo, do treinador Hugo Oliveira, antes de defrontar os também franceses do Mónaco, no Troféu Cinco Violinos, em Lisboa, no dia 25, e de receber os ingleses do Nottingham Forest, seis dias depois.

O Sporting inicia a 93.ª edição da I Liga com a visita ao Estrela da Amadora, na primeira jornada, marcada para o fim de semana de 08 e 09 de agosto.