Sporting
Sporting vence Portimonense em jogo de pré-época
O Sporting bateu esta manhã o Portimonense, da II Liga, por 1-0, no primeiro jogo particular do dia para os ‘leões’, à porta fechada, em Lagos, horas antes do encontro com o Estrasburgo.
Daniel Bragança, que já tinha assinado um ‘bis’ na vitória (4-1) de quinta-feira sobre os escoceses do Celtic, no Estádio Algarve, marcou o único golo da partida disputada na unidade hoteleira onde o Sporting está a estagiar, segundo informou o emblema ‘verde e branco’ no seu sítio oficial na Internet.
Num desafio que teve duas partes de 35 minutos, a equipa orientada por Rui Borges alinhou de início com Diego Callai, Souleymane Faye, Afonso Lee, Rafael Mota, Rodrigo Dias, Pedro Lima, Daniel Bragança, Paulo Cardoso, Mauro Couto, Luís Guilherme e Pedro Gonçalves.
Esta foi a quarta vitória em quatro partidas na pré-época para a formação ‘leonina’, que já tinha vencido a equipa B do clube (2-0), o Torreense (2-1) e o Celtic.
Às 20:15, o Sporting defronta os franceses do Estrasburgo, orientados pelo português Hugo Oliveira, novamente no Estádio Algarve.
Já o Portimonense, treinado por Alex Costa, sofreu a segunda derrota em três jogos na pré-temporada.
Num desafio que teve duas partes de 35 minutos, a equipa orientada por Rui Borges alinhou de início com Diego Callai, Souleymane Faye, Afonso Lee, Rafael Mota, Rodrigo Dias, Pedro Lima, Daniel Bragança, Paulo Cardoso, Mauro Couto, Luís Guilherme e Pedro Gonçalves.
Esta foi a quarta vitória em quatro partidas na pré-época para a formação ‘leonina’, que já tinha vencido a equipa B do clube (2-0), o Torreense (2-1) e o Celtic.
Às 20:15, o Sporting defronta os franceses do Estrasburgo, orientados pelo português Hugo Oliveira, novamente no Estádio Algarve.
Já o Portimonense, treinado por Alex Costa, sofreu a segunda derrota em três jogos na pré-temporada.
(Com Lusa)