Sporting vence Roma de José Mourinho por 3-2

O primeiro golo surgiu por Pote, ao transformar um penálti.





Inácio marcou na própria baliza e deixou o resultado em 1-1 ao intervalo.





No regresso ao relvado do Estádio do Algarve, Inácio voltou a marcar, desta vez, na baliza certa e fez o 2-1.





Os romanos voltaram a empatar 2-2, por Pellegrini.





Tabata deu a vitória perto do fim ao Sporting, num belo golo decorria o minuto 87.





Segue-se, amanhã, o Portimonense como adversário da equipa treinada por Ruben Amorim.