Sporting. Viktor Gyokeres dispensado da seleção da Suécia

Prestes a defrontar o Luxemburgo, a Suécia não vai poder contar com o avançado do Sporting devido a questões físicas.





"O Viktor apresentou problemas físicos durante toda a semana. Jogou com dores este fim-de-semana, 90 minutos, e no final da partida não estava nas melhores condições. Não vai estar aqui e o Gustaf Nilsson vai substituí-lo", anunciou o técnico dinamarquês.



Gyokeres foi titular na vitória do Sporting frente ao Famalicão, por 3-1, no último sábado, marcando um golo de grande penalidade e assistindo Geny Catamo para o 3-1 final.



Assim, o avançado sueco, que leva 15 golos em 26 jogos pela seleção nórdica, não vai viajar para Marbella com a restante comitiva sueca mantendo-se em Lisboa durante a paragem para as seleções. A Suécia defronta o Luxemburgo no próximo sábado, e três dias depois jogará contra a Irlanda do Norte.





Apesar dos problemas físicos que o têm assolado nos últimos meses, Gyokeres ainda apresenta dos melhores números individuais na Europa. O jogador de 26 anos leva 41 jogos esta temporada, somando impressionantes 40 golos e dez assistências.





Rui Borges vai, assim, poder contar com o sueco nos próximos dias para preparar a partida frente ao Estrela da Amadora, da 27.ª jornada, após o fim da jornada internacional. O Sporting é por esta altura líder do campeonato com 62 pontos, mais três que o rival Benfica, que se encontra na segunda posição.