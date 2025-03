Sporting. Viktor Gyokeres faz trabalho de ginásio

Na Academia Cristiano Ronaldo, o Sporting voltou aos treinos. Sem vários jogadores da primeira equipa, a representar as respetivas seleções, Rui Borges chamou vários jovens e teve o regresso do defesa Jeremiah St. Juste.





"Numa semana marcada pela ausência de vários jogadores, que estão a representar as respetivas selecções nacionais, o técnico Rui Borges teve a oportunidade de trabalhar com vários atletas oriundos da formação Leonina: Kauã Oliveira, Lucas Anjos, Lucas Taibo, Guilherme Silva, Alexandre Brito, Rafael Besugo, Francisco Canário, Guilherme Santos, Miguel Gouveia e Guilherme Pires", anunciou o clube no seu sítio oficial.





Depois de ter sido dispensado da seleção da Suécia, na última segunda-feira, Viktor Gyokeres não esteve no relvado, tendo feito apenas trabalho de ginásio. Nuno Santos, Daniel Bragança, João Simões e Pedro Gonçalves continuam a recuperar no departamento clínico.







Os Leões voltam aos treinos na quinta-feira, que será realizado à porta fechada.





O Sporting é líder do campeonato português com 62 pontos, mais três que o rival Benfica, que ocupa o segundo lugar. Na jornada 27, o clube de Alvalade irá até à Amadora para defrontar o Estrela, que está no 15.º lugar, com 23 pontos.