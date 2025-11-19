Sporting ‘vira’ jogo e ruma aos ‘quartos’ da Taça Europa feminina





(Com Lusa)

No Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, após o 1-1 da primeira mão dos ‘oitavos’, Nicole Kozlova ainda colocou o Glasgow City na frente, aos 41 minutos, mas Telma Encarnação, aos 73 e 100, e Clara Armengol, aos 107, marcaram encontro na fase seguinte da estreante segunda prova europeia de clubes com Hammarby ou Ajax.As ‘leoas’ podiam ter tido o melhor começo possível de duelo, mas a guarda-redes Lee Gibson tinha outras ideias e travou o primeiro remate, por intermédio de Flor Bonsegundo, logo aos dois minutos, e a boa entrada não se materializou em golo.Aos poucos, a turma escocesa foi equilibrando a partida e começando a ameaçar a baliza de Anna Wellmann, mas foi de novo Lee Gibson, com uma grande defesa, a negar o golo, desta feita a Telma Encarnação, que estava em fora de jogo, aos 27.Depois de alguns minutos sem chegar com perigo ao último terço, a equipa de Micael Sequeira consentiu o golo de bola parada, aos 41, com Amy Muir a subir nas alturas e a cabecear para o desvio de Nicole Kozlova, também com a cabeça.Em desvantagem, o Sporting entrou para o reatamento com maior posse de bola, mas com escassas oportunidades para criar perigo, o que motivou uma alteração tripla aos 68, ao entrarem Jeneva Hernandez-Gray, Ana Capeta e Carla Armengol.As mudanças produziram efeitos imediatos e a equipa ‘verde e branca’ conseguiu chegar ao empate aos 73, com Carla Armengol a ‘picar’ a bola por cima da defesa contrária e a encontrar Telma Encarnação, que atirou de primeira com a bola no ar.À procura de resolver ainda no tempo regulamentar, Telma Encarnação acertou no poste com estrondo, aos 87, através de um livre direto em zona frontal, e Cláudia Neto atirou com perigo, aos 90+4, mas a bola desviou numa defesa e saiu ao lado.No prolongamento, o Sporting mostrou superioridade física e obteve a reviravolta ao marcar aos 100, com Telma Encarnação a desviar de cabeça o cruzamento de Beatriz Fonseca, e 107, com Clara Armengol a dominar e finalizar com qualidade.Jogo realizado no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.Sporting – Glasgow City, 3-1 (após prolongamento).Ao intervalo: 0-1.No final do tempo regulamentar: 1-1.No final da primeira parte do prolongamento: 2-1.Marcadoras:0-1, Nicole Kozlova, 41 minutos.1-1, Telma Encarnação, 73.2-1, Telma Encarnação, 100.3-1, Clara Armengol, 107.Equipas:- Sporting: Anna Wellman, Beatriz Fonseca, Ashley Barron, Mackenzie Cherry, Madison Haugen (Érica Cancelinha, 106), Brenda Pérez (Jeneva Hernandez-Gray, 68), Flor Bonsegundo (Cláudia Neto, 75), Daniela Arques, Maísa Correia (Ana Capeta, 68), Carolina Santiago (Carla Armengol, 68) e Telma Encarnação (Brittany Raphino, 101).(Suplentes: Catarina Potra, Ria Bose, Tânia Rodrigues, Érica Cancelinha, Rita Fontemanha, Samara Lino, Jeneva Hernandez-Gray, Cláudia Neto, Matilde Nave, Ana Capeta, Carla Armengol e Brittany Raphino).Treinador: Micael Sequeira.- Glasgow City: Lee Gibson, Lisa Evans (Emma Brownlie, 106), Lana Golob, Kimberley Smit, Amy Muir, Linda Motlhalo (Amy Anderson, 102), Hayley Lauder (Mebae Tanaka, 106), Emily Whelan (Lisa Forrest, 102), Natalia Wrobel (Katie Lockwood, 79), Nicole Kozlova e Abigail Harrison (Sofia Määttä, 63).(Suplentes: Erin Clachers, Amy Anderson, Chloe Warrington, Emma Brownlie, Louisa Boyes, Katie Lockwood, Mebae Tanaka, Sofia Määttä, Erin McLaughlin e Lisa Forrest).Treinadora: Leanne Ross.Árbitra: Lina Lehtovaara (Finlândia).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Telma Encarnação (40), Hayley Lauder (53), Beatriz Fonseca (83) e Ana Capeta (88).Assistência: Cerca de 300 espetadores.