Depois da goleada imposta ao BTS (8-2), da Indonésia, no domingo, que se traduziu no apuramento para as meias-finais da competição, a equipa ‘leonina’ voltou a impor-se, desta vez frente a uma equipa ‘canarinha’, igualmente apurada para as ‘meias’ e que contou com mais um dia de descanso do que os ‘leões’.



Em Pato Branco, no Brasil, o Sporting, que alinhou de início com Bernardo Paço, Wesley, Bruno Pinto, Alex Merlim e Rocha, permitiu ao conjunto anfitrião adiantar-se no marcador, por Bernardo Marcolla, logo à passagem do minuto quatro.



Só que, a qualidade do campeão europeu acabou por sobressair-se, com Erick Mendonça a restabelecer o empate, aos 10 minutos, e Rúben Teixeira a consumar a reviravolta, aos 14.



No minuto seguinte, a finalização de Tomás Paço deixou os comandados de Nuno Dias muito confortáveis no placard da praticamente vazia Arena Cláudio Petrycoski.



No segundo tempo, o golo que colocou um ponto final no que ao vencedor diz respeito saiu do pé direto de Diogo Santos (31), com Rúben Teixeira a bisar a quatro minutos do fim.



Nas ‘meias’, a equipa lisboeta vai defrontar o Pato Futsal, do Brasil, ou o detentor do troféu Palma Futsal, de Espanha, que medem forças ainda hoje, a partir das 23:00 (horas em Lisboa), em jogo do Grupo A.



