Sporting volta a perder com Nantes para a ‘Champions’ de andebol

No regresso à principal competição europeia de clubes, dois meses depois, os bicampeões portugueses chegaram ao intervalo a perder por 21-16, sem conseguirem evitar a sexta derrota nesta fase, frente ao 'carrasco' dos 'leões' nos quartos de final da edição anterior, que já tinham vencido em Lisboa.



Com este resultado, os ‘leões’ ocupam o sexto lugar, com os mesmos 10 pontos do Nantes, quinto, ambos atrás de Kielce, com 11, Veszprém, com 12, Aalborg, com 19, e os alemães do Fuchse Berlim, que lideram, com 20.



Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se diretamente para os ‘quartos’, enquanto as equipas posicionadas entre os terceiro e sexto lugares vão disputar um play-off de acesso àquela fase a eliminar.

