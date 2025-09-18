Sporting volta a vencer na Liga dos Campeões de andebol

Depois da vitória na Roménia na estreia, frente ao Dínamo Bucareste, os `leões`, a jogarem em casa, bateram a equipa polaca por quatro golos de diferença, numa partida em que já venciam ao intervalo por 20-15.

Com este triunfo, o Sporting soma quatro pontos, com duas vitórias no mesmo número de jogos, visitando na próxima jornada os dinamarqueses do Aalborg.

Na 66.ª edição da `Champions`, apenas os dois primeiros de cada um dos grupos avançam diretamente para os `quartos`, com os posicionados entre os terceiro e sexto lugares a disputarem um play-off para continuarem em prova, ao passo que os dois últimos são eliminados.