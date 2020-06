Sporting. Wendel pode sair por 25 milhões

Apesar de ser um dos jogadores mais utilizados do plantel na época que ainda decorre e de, até à interrupção das competições levar 30 jogos disputados no conjunto das várias provas, não é certo que Wendel continue no Sporting.A direção dos “leões” olha para o médio internacional sub-23 brasileiro como principal meio de conseguir um encaixe financeiro significativo no próximo defeso.O clube de Alvalade avalia o passe de Wendel em 30 milhões de euros, mas estará disposto a vendê-lo por um valor na ordem dos 25 milhões, com clubes como Nice, Fiorentina, Dortmund ou Nápoles entre os que já mostraram interesse na contratação do atleta.Ao jornalista Nuno Matos o empresário Aguinaldo Barreto revelou que está aberto um processo negocial com o Sporting, o futebolista está motivado em Alvalade e ainda não há propostas de nenhum clube.O representante do atleta sabe que a cláusula de rescisão é alta o jovem médio, de 22 anos, tem valor e justifica o investimento.O futebolista contraiu um traumatismo no joelho direito no treino do Sporting na passada sexta-feira."Wendel contraiu um traumatismo no joelho direito com afetação do ligamento colateral medial (lateral interno)",, segundo informou o departamento médico do clube leonino, mas segundo o seu empresário, ainda poderá recuperar a tempo de defrontar o Vitória de Guimarães, no Minho, na próxima quinta-feira, a partir das 21h15, em jogo da 25.ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.