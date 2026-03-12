Sporting/eleições. Bruno Sorreluz é candidato pelos "sócios" e pela "democracia" no Sporting

Em entrevista à agência Lusa, Sorreluz deixou palavras de elogio ao técnico Rui Borges, mostrou-se muito preocupado com a gestão financeira do clube, lamentou a falta de visão para o futebol e para as modalidades e confessou que a sua candidatura tem o objetivo de “abrir os olhos a muita gente”.



“A principal razão da minha candidatura são os sócios. O Sporting está num momento de vitórias, é verdade, mas há um grande distanciamento dos sócios e poucos canais para discutir o Sporting. Falta de projeto desportivo e falta de democracia. Isso fez-me avançar”, começou por contar à Lusa o empresário de 45 anos.



Sorreluz, que tem como base na vida “família, amigos, trabalho e o Sporting”, é antigo ginasta e antigo basquetebolista do emblema de Alvalade.



“São 40 anos disto. Ia assinar pelo futebol na formação quando acabei por ir para o basquetebol por influência do meu irmão. Era base. Tinha jeito e até apareci uma vez no jornal do Sporting como uma grande promessa. Quando o basquetebol foi extinto, continuei a ter uma ligação muito forte ao clube”, disse o sócio 10.626.



Há oito anos proprietário do ‘Cantinho do Sá’, restaurante localizado mesmo junto ao pavilhão João Rocha e a poucos metros do Estádio José Alvalade, Sorreluz, mais conhecido por Bruno Sá, contou que o estabelecimento, que quase parece um ‘mini-museu’ do Sporting, com inúmeros cachecóis, camisolas de antigos jogadores e recortes de jornais a lembrar conquistas, tornou-se num “confessionário”.



“Tornou-se numa casa emblemática. Vêm cá atletas, diretores, sócios de todo o tipo, antigos e recentes, e membros das claques. E isso fez-me querer representar muita gente, pessoas que percebem que, mesmo com as recentes vitórias, há coisas que não estão bem. E é preciso alertar aqueles que não percebem isso”, salientou, acrescentando: “Curiosamente, o Frederico Varandas é das poucas pessoas que nunca meteu cá os pés”.



Já depois de pedir uma garrafa de água para atenuar alguma rouquidão, já que minutos antes tinha estado na cave do ‘Cantinho do Sá’ em reunião com a sua equipa de candidatura, Bruno Sorreluz apontou que o Sporting passou a ser “dos clientes e não dos sócios”.



“O Sporting está virado para a parte empresarial e não para os sócios. Não penso o Sporting dessa maneira. Restará muito pouco aos sócios. Quem vive o clube de 15 em 15 dias acha que está tudo bem. Quem vive como eu, diariamente, sabe que não”, referiu.



Para o candidato, Varandas “só quer ser presidente daqueles que pagam” e contou os problemas que encontrou quando formalizou o objetivo de chegar a presidente do Sporting.



“Vivemos o que parecem ser tempos de ditadura. Subitamente, fui impedido de escrever em algumas publicações e, desde que sou candidato, já apareceu a polícia aqui quatro vezes. Varandas leva a minha candidatura como uma afronta e não como democracia”, frisou.



Virando-se para o futebol, Sorreluz enalteceu o “caráter e humildade” de Rui Borges, atual treinador da equipa principal, que tem “disfarçado” a falta de projeto de Varandas após a saída de Ruben Amorim, e alertou para decisões financeiras “pouco claras”.



“Há um empréstimo de 250 milhões de euros pouco claro. O Sporting está a ganhar, mas as dívidas estão a acumular-se, por exemplo aos fornecedores, e o passivo também está a aumentar. Entretanto, há aumentos sucessivos para o presidente sem ouvir os sócios”, questionou.



Nesse sentido, o líder da Lista A não entende como a Academia de Alcochete continua com pouco investimento, assim como as modalidades, em que se discute valores de “200, 300 euros” e no futebol fala-se “facilmente” em milhões.



“Há um grande problema de relvados na academia. No futebol feminino, ninguém percebe quem lidera. Há falta de investimento nas modalidades e os atletas sentem falta de um presidente presente, de apoio do presidente. Quando a bola entra, as pessoas não estão atentas, mas eu estou e estou cá para isso”, concluiu.



As eleições para os órgãos sociais do Sporting, para um mandato até 2030, estão agendadas para sábado, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. As urnas abrem às 09:00, enquanto as filas para votar encerram às 20:00.







O médico e atual presidente Frederico Varandas e o empresário Bruno Sorreluz são os dois candidatos à presidência do Sporting, nas eleições para os órgãos sociais que vão decorrer no sábado.







O ato eleitoral dos atuais bicampeões nacionais de futebol, para um mandato até 2030, vai decorrer no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00, com Frederico Varandas a liderar a Lista B e Bruno Sorreluz a Lista A.

Frederico Varandas, que dirige o clube desde 2018, é acompanhado por Pedro Almeida Cabral, concorrente à sucessão de João Palma na chefia da Mesa Assembleia Geral (MAG), e por João Teives, recandidato à presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar.Já Bruno Sorreluz, proprietário do restaurante ‘Cantinho do Sá’ e ex-ginasta e basquetebolista do Sporting, apresenta como candidato à liderança da MAG Nelson Nave, enquanto Pedro Pratas é o escolhido para a presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar.No primeiro ato eleitoral que venceu, ganhou com 42,32% dos votos (8.717 votantes), contra 36,84% (9.735) de João Benedito, seguindo-se José Maria Ricciardi (14,55%), Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%).Já em março de 2022, foi reeleito presidente com 85,8% (64.509 votos), superando os concorrentes Nuno Sousa (7,3%, 5.408) e Ricardo Oliveira (2,95%, 2.216 votos).Ao longo do seu mandato, Frederico Varandas tornou-se no presidente com mais troféus nacionais de futebol ao serviço do clube, com nove, mais um do que Ribeiro Ferreira, líder entre 1946 e 1953.Varandas, que não fez campanha eleitoral, soma três campeonatos nacionais (2020/21, 2023/24 e 2024/25), três Taças da Liga (2018/19, 2020/21 e 2021/22), duas Taças de Portugal (2018/19 e 2024/25) e uma Supertaça (2021).Como único opositor nas eleições de sábado vai terO único debate entre os dois candidatos à presidência do Sporting vai decorrer na noite de hoje, no canal do clube.