Sportinguista Doumbia admite que tem de evoluir "no posicionamento em campo"

Sexto reforço mais caro da história ‘leonina’, após uma transferência consumada por 20,5 milhões de euros (ME) fixos, mais 6,3 ME em variáveis, o médio italiano, de 22 anos, mostrou-se satisfeito com a receção de que foi alvo no plantel e com a mentalidade do treinador Rui Borges e da restante equipa técnica, numa entrevista publicada no sítio oficial do clube lisboeta.



“A equipa joga bem. Agora preciso de me adaptar melhor, perceber os movimentos. Tenho de continuar a trabalhar para evoluir e aprender outras funções. (…) Nos passes, na forma de organizar a equipa, no posicionamento em campo”, frisou.



Integrado no grupo ‘verde e branco’ desde o arranque da pré-temporada, o internacional sub-21 transalpino vincou que a adaptação a Portugal está “a correr bem” e mostrou-se agradado por somar minutos nos jogos de preparação, com o Torreense, da II Liga, em 09 de julho (2-0), e com o Celtic, campeão escocês, na terça-feira (4-1).



“Fiz um bom jogo, mas acredito muito nas minhas capacidades e sei que posso dar muito mais. Ainda tenho muito para mostrar aos sportinguistas e quero valorizar ainda mais as minhas qualidades”, disse, a propósito do encontro com o Celtic, disputado no Estádio Algarve.



Sem esconder a ânsia de se estrear no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Issa Doumbia assume o objetivo de “conquistar o maior número possível de títulos” e confessa que ainda lhe “custa a acreditar” que vai competir na Liga dos Campeões.



“Os jogadores fizeram um percurso extraordinário. Encontraram uma equipa muito forte, muito experiente, e fizeram tudo o que estava ao alcance deles [a propósito da eliminação nos quartos de final, com o Arsenal]. Estiveram muito bem”, assinalou.



Disposto a atingir “um nível semelhante” ao de Paul Pogba, médio internacional francês, de 33 anos, que joga no Mónaco, o jogador italiano afirma ter criado rapidamente “uma boa relação” com todos os colegas, apesar “da dificuldade” com a língua portuguesa, e diz-se “completamente preparado” para uma “época exigente”.



