Sportinguista Fresneda promovido dos sub-21 para substituir Porro na seleção espanhola

Iván Fresneda, de 21 anos, estava nas opções do selecionador David Gordo, mas a indisponibilidade do antigo lateral `leonino` Porro, que se lesionou no sábado, no embate do Tottenham com o Aston Villa, promoveu o atual jogador do Sporting aos convocados de Luis de la Fuente.

Porro, que integrou a seleção que venceu o Mundial2026, impondo-se na final à Argentina, ressentiu-se de uma lesão na coxa da perna direita no embate dos `spurs` frente ao Aston Villa, no sábado, sendo substituído aos 17 minutos.

A seleção espanhola, que se vai concentrar na segunda-feira, a partir das 14:00 locais (13:00 em Lisboa), vai defrontar Inglaterra, República Checa e Croácia, duas vezes, no Grupo 3 da Liga das Nações.

A Espanha conquistou a Liga das Nações em 2022/23 e foi finalista vencida na mais recente, por Portugal.