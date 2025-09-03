St. Juste relegado para a equipa B do Sporting
Jeremiah St. Juste foi afastado da equipa principal do Sporting. O defesa neerlandês recusou propostas dos espanhóis do Osasuna e dos alemães do Union Berlim para sair no mercado de verão, clubes com os quais o Sporting tinha acordo para a transferência do jogador.
Por ter recusado sair e por não fazer parte das esolhas de Rui Borges, Jeremiah St. Juste passa a trabalhar com a equipa B. A decisão foi tomada pela administração da SAD em sintonia com a equipa técnica.
O mercado continua aberto em alguns países e ainda há hipótese de Jeremiah St. Juste vir a deixar o Sporting em breve.
Mas, não vai voltar a jogar pela equipa bi-campeã nacional.
