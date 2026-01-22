St. Juste rescindiu com o Sporting

Relegado para a equipa B, decisão tomada no início da temporada pela administração da SAD e a equipa técnica, depois de falhadas duas transferências no mercado de verão, St. Juste não somou qualquer minuto em 2025/26.



O jogador prepara-se agora para regressar aos Países Baixos e reforçar o Feyenoord, clube que representou de 2017 a 2019 e ao qual está a ser novamente associado. À imprensa neerlandesa, o diretor desportivo do Feyenoord, Dennis Kloese, comentou a possível contratação do atleta e admitiu ser uma “boa opção” para o plantel do segundo colocado da Eredivisie.



O Sporting chegou a acertar um princípio de acordo com o Osasuna, de Pamplona, e com o União de Berlim para a transferência do defesa-central, que não fazia parte das contas de Rui Borges, mas o jogador recusou abandonar Alvalade.



Os leões pediam três a quatro milhões de euros pelo passe de St. Juste, que sai agora a custo zero, poupando mais de um milhão de euros em salários aos cofres do clube.



A ligação entre o Sporting e St. Juste remonta a 2022, ano em que o jogador chegou, vindo do Mainz por 9,5 milhões de euros. O vínculo contratual entre as partes terminava em junho de 2026.