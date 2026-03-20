Suárez e Ríos chamados pela Colômbia

(Com Lusa)

O selecionador da Colômbia, o argentino Néstor Lorenzo, continua a confiar nos dois jogadores que atuam na I Liga portuguesa, numa lista à qual regressa o defesa Juan David Cabal, da Juventus, que sofreu uma rutura do ligamento do joelho esquerdo em outubro de 2024 e não era chamado desde então.Nos convocados da seleção colombiana estão vários jogadores que passaram pelo futebol português, o defesa Santiago Arias, ex-Sporting, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero e Luis Díaz, que jogaram no FC Porto.Em jogos que se vão disputar nos Estados Unidos, a Colômbia vai defrontar a Croácia em 26 de março, três dias antes de encontrar a França, vice-campeã mundial.No Mundial2026, que se disputa no México, nos Estados Unidos e no Canadá, os ‘cafeteros’ vão jogar, no Grupo K, com Portugal, Uzbequistão e o vencedor do play-off intercontinental entre Nova Caledónia, Jamaica e República Democrática do Congo.