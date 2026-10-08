Suárez, Zalazar e Maxi "preparados", mas Borges não garante titularidade frente ao Braga

Luis Suárez, Zalazar e Maxi Araújo “estão preparados” para defrontar o Sporting de Braga, na I Liga de futebol, mas o treinador do Sporting admitiu hoje que o desgaste dos jogos internacionais pode afastá-los do ‘onze’.





“Estão preparados para o jogo, isso é certo. [Mas] há decisões que vão ser tomadas no dia do jogo. Ainda hoje não conseguimos treinar com todo o grupo”, desabafou Rui Borges, em conferência de imprensa de antevisão do encontro, em Alcochete.

O internacional colombiano e os dois uruguaios jogaram pelas suas seleções na quarta-feira e na terça-feira, em Miami e Calcutá, respetivamente, e só hoje se juntaram ao grupo de trabalho dos ‘leões’ para preparar a visita aos ‘arsenalistas’.Ainda assim, Borges preferiu destacar que os jogadores “estão motivados” pelas “boas prestações nas suas seleções”, mas admitiu que a sua ausência nos últimos dias pode pesar na hora de escolher a equipa titular.“Tudo tem um peso, claro. Mas tem muito mais peso na gestão do esforço e o excesso de carga que o jogador possa ter e o Luis [Suárez] é um deles, como é óbvio. Por isso disse, logo nas primeiras perguntas, [a decisão] vai ser algo de dia de jogo, de percebermos qual será a melhor equipa e o melhor ‘onze’ para dar uma resposta perante um [Sporting de] Braga com intensidade e muita qualidade”, insistiu.O Sporting enfrenta, na sexta-feira, um adversário que Rui Borges nunca venceu como treinador do clube.O treinador destacou, porém, que também nunca perdeu frente aos ‘aresenalistas’, mas sobre o facto de, nos três encontros disputados, ter deixado fugir vantagens já para além do minuto 90, assegurou que não é necessário chamar “os Ghostbusters [Caça Fantasmas]” ou “benzer” a equipa.“Faz parte. É reagir e não deixar de fazer o grupo acreditar que tem qualidade e que as coisas mudam. Estarmos ainda mais concentrados em pequenas ações, em termos de comportamentais, até individuais, para não sermos penalizados em poucas coisas que nos tentam criar”, delineou.Além disso, trata-se de “épocas, jogos, características e jogadores diferentes” e o facto de os vice-campeões nacionais virem de dois empates consecutivos, frente a Famalicão (1-1) e Arouca (2-2), obriga-os a serem “o melhor possível” para deixar “alguma intranquilidade” para trás das costas.“Acima de tudo, ao longo destes dias, apesar de não termos o grupo todo, fui sentindo sempre a equipa muito motivada, muito tranquila e com muita vontade de dar ma grande resposta perante uma grande equipa [Sporting de Braga] e conseguir os três pontos”, revelou.O Sporting visita o Sporting de Braga na sexta-feira, em partida da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:15, no Estádio Municipal de Braga, e arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol da mesma cidade.Os ‘leões’ procuram reduzir, à condição, a diferença de seis pontos para o líder do campeonato, o FC Porto, que visita o Marítimo no sábado, e ultrapassar o Benfica, segundo classificado com mais um ponto, que recebe o Vitória de Guimarães no domingo.Para a deslocação ao Minho, Rui Borges já poderá contar com o defesa-central Ba, que foi reintegrado nos treinos durante esta semana e “está convocado” para o jogo, adiantou o técnico.Já o Sporting de Braga, orientado por Carlos Vicens, segue em sexto lugar, a cinco pontos dos ‘verde e brancos’, mas faz da ‘pedreira’ a sua fortaleza: no seu estádio, venceu todos os cinco jogos já disputados nesta época e não sofreu qualquer golo.