Suíço Sandro Scharer arbitra receção do Sporting ao Bodo/Glimt



Nyon, Suíça, 15 mar 2025 (Lusa) – O árbitro suíço Sandro Scharer foi nomeado para dirigir, na terça-feira, a receção do Sporting aos noruegueses do Bodo/Glimt, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a UEFA.



No Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 17:45, Sandro Scharer, que apitou a final da Liga das Nações em 2025, vai ter como assistentes os compatriotas Jonas Erni e Susanne Kung, e Fedayi San no videoárbitro.



Scharer, de 37 anos, vai cruzar-se pela segunda vez com os bicampeões nacionais, depois de ter dirigido na temporada 2023/24 o Atalanta-Sporting, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, que os ‘leões’ perderam por 2-1, depois de terem empatado a um golo, em Lisboa.



Em 08 de junho de 2025, Scharer dirigiu, na Alemanha, a final da Liga das Nações, na qual a seleção portuguesa alcançou o seu segundo título na competição, depois de bater a Espanha por 5-3 nas grandes penalidades, após o empate 2-2 no tempo regulamentar e no prolongamento.



Também na Alemanha, o árbitro suíço apitou o Geórgia-Portugal, da terceira jornada do Grupo F do Euro2024, que a seleção lusa perdeu por 2-0.



O Sporting tem pela frente na terça-feira uma tarefa ‘hercúlea’ na segunda mão dos oitavos de final da ‘Champions’, pois precisa de vencer por um mínimo de três golos na receção ao Bodo/Glimt.



Os ‘leões’, que asseguraram o apuramento direto para os ‘oitavos’, ao terminarem a fase de liga na sétima posição, perderam por 3-0 no encontro da primeira mão, disputado na quarta-feira, em Bodo, na Noruega.