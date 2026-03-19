Supercomputador dá Arsenal como favorito à conquista da Champions

A completar o top5 de favoritos, a OPTA elege nesta altura Bayern Munique (18,33%), Barcelona (15,66%), PSG (11,87%) e Real Madrid (9,85%).



O modelo de análise baseia-se em 10.000 simulações de cada jogo, considerando não apenas a qualidade das equipas, mas também o emparelhamento e o caminho até à final.



Perspetivas para o Sporting CP



O Sporting é o único clube português ainda em competição nesta fase e as suas hipóteses variam drasticamente conforme o adversário. As previsões para o embate direto contra os gunners são desfavoráveis, dando ao Sporting apenas 21,29% de probabilidade de passar às meias-finais, contra 78,71% do Arsenal.

