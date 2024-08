Supertaça a abrir a nova época

No 250.º confronto direto, a formação ‘leonina’ procura o 10.º troféu e voltar a isolar-se no segundo lugar do ranking, depois de em 2023 ter sido alcançada pelo Benfica, que bateu por 2-0 o FC Porto, incontestado ‘rei’ da prova, com 23 troféus.



Os ‘dragões’ somam mais troféus do que todas as outras equipas juntas (22), mas nunca ganharam ao Sporting, que venceu as quatro edições em que encontrou o FC Porto (1994/95, 1999/00, 2006/07 e 2007/08), com um registo de quatro vitórias e quatro empates.



O encontro marca a estreia oficial do ex-adjunto Vítor Bruno como treinador principal do FC Porto, em substituição de Sérgio Conceição, que cumpriu sete épocas marcantes no Dragão, enquanto Rúben Amorim vai para a sexta época em Alvalade e o 17.º duelo com os ‘dragões’, sendo que, pelo Sporting, só venceu dois de 14.



Em caso de triunfo, os ‘dragões’ garantem a 24.ª Supertaça e voltam também a isolar-se como o clube português com mais troféus - numa contagem ‘cega’, que equipara uma Liga dos Campeões a uma Taça da Liga -, com 86, deixando para trás o Benfica (85).



Quanto aos ‘onzes’, o Sporting, que ainda mantém nos seus quadros o avançado sueco Viktor Gyökeres, deverá apresentar um ‘onze’ já perto do que será a base para 2024/25, ao contrário do FC Porto, face à chegada tardia de muitos internacionais.



Entre castigos e lesões, Rúben Amorim, que poderá lançar os reforços Kovacevic e Debast, não pode contar com Nuno Santos, St. Juste e Matheus Reis, enquanto Vítor Bruno não terá os lesionados de longa data Marcano e Zaidu.



Certas são também as ausências dos grandes líderes das duas equipas em 2023/24, já que o uruguaio Coates deixou o Sporting, enquanto o FC Porto não terá Pepe, que, em fim de contrato, não foi convidado a renovar pelo novo presidente André Villas-Boas.



O encontro entre Sporting e FC Porto está marcado para sábado, pelas 20:15, no Estádio Municipal de Aveiro, que recebe a prova pela 14.ª vez, nos últimos 16 anos, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.