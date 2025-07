Supertaça. Alisson Santos falha partida frente ao Benfica

O jovem avançado foi alvo de um processo disciplinar em fevereiro, na sequência de um jogo com o Alverca, mas o castigo só foi tornado público em medos de março, numa altura em que Alisson já estava a treinar em Alcochete.





O jogador de 22 anos já se mostrou com as cores do Sporting, na última sexta-feira, tendo saída do banco para defrontar o Villarreal, em partida a contar para a apresentação dos Leões aos sócios e disputa do Troféu Cinco Violinos.