Supertaça. Sporting e Benfica em busca do primeiro troféu

O Benfica conquistou o troféu pela última vez em 2023, com um triunfo frente ao FC Porto (2-0), enquanto o Sporting venceu em 2021, com um 2-1 frente ao Sporting de Braga. Na época passada, os ‘leões’ foram batidos pelo FC Porto por 4-3, após prolongamento, num jogo em que estiveram a ganhar por três golos de vantagem.Gyökeres, grande figura do Sporting nas duas últimas épocas, saiu para os ingleses do Arsenal por uma verba recorde no clube de 65,8 milhões de euros fixos, depois de muita polémica, que levou mesmo o dianteiro a não se apresentar ao trabalho com a equipa.Sem o nórdico, que marcou 97 golos em 102 jogos pelo clube, Rui Borges tem também ensaiado uma equipa num esquema diferente de quatro defesas, depois de várias épocas em que os ‘verde e brancos’ utilizaram um modelo de três defesas centrais, implementado com sucesso por Ruben Amorim.Já o Benfica chega a esta partida com o técnico Bruno Lage pressionado para ganhar títulos, depois de ter arrebatado na época passada a Taça da Liga, numa final frente aos ‘leões’ decidida nos penáltis, mas de ter deixado fugir o campeonato e a Taça de Portugal para o rival lisboeta.O Benfica também viu sair alguns jogadores importantes, casos do argentino Ángel Di Maria e do turco Orkun Kökçü, além da lesão grave de Bruma no particular frente ao Fenerbahçe, que o vai afastar da competição durante muito tempo.Para colmatar as saídas e reforçar o plantel, os ‘encarnados’ têm estado ativos no mercado de transferências, tendo já assegurado as contratações de Samuel Dahl, que esteve cedido na época passada pela Roma, Rafael Obrador (ex-Real Madrid), Amar Dedic (ex-Salzburgo), Enzo Barrenechea (ex-Aston Villa) e Richard Ríos (ex-Palmeiras), a contração mais cara do clube.Os "leões" contrataram, até ao momento, o georgiano Giorgi Kochorashvili (ex-Levante, Esp), o brasileiro Alisson Santos (ex-União de Leiria) e João Virgínia (ex-Everton, Ing), reforços que devem começar o jogo no banco.Já o colombiano Luís Suárez (ex-Almería) apenas foi oficializado na segunda-feira e, se estiver nas opções, deve começar no banco, com o ataque entregue a Conrad Harder, novo herdeiro da camisola nove dos ‘leões’.As duas equipas voltam a encontrar-se no arranque da nova época, depois de também terem fechado a anterior, na final da Taça de Portugal que o Sporting venceu por 3-1, após prolongamento, que originou diversas críticas e tomadas de posição do Benfica em relação à arbitragem, tendo mesmo apresentado queixas junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.A Supertaça Cândido de Oliveira disputa-se na quinta-feira, pelas 20h45, no Estádio Algarve, em partida que vai ser dirigida por Fábio Veríssimo.