Taça da Liga. Rui Borges admite “insatisfação natural” e anuncia revolução

“É natural que exista um momento de maior intranquilidade, mas temos de lidar com isso. Acredito que os jogadores querem vencer e que querem muito disputar este troféu. A insatisfação é natural. Estamos a falar de uma equipa grande e quando não se ganha, isso sente-se”, afirmou rui Borges.



Em declarações divulgadas pela Sporting TV, o técnico de 45 anos admitiu que irá fazer bastantes alterações na equipa que vai estar de início no Estádio José Alvalade, mas mostrou-se confiante na qualidade dos jogadores menos utilizados.



“Não tenho dúvidas de que quem jogará vai dar uma boa resposta. O objetivo é vencer a competição. É sempre difícil. Passadas 48 horas estamos a jogar outra vez. O lado positivo é que todos estão disponíveis. Isto também abre portas aos jovens que estão à espera de uma oportunidade”, referiu.



Na última semana, os ‘leões’ sofreram a primeira derrota da temporada, ao ‘caírem’ em casa perante o LASK Link (3-2), para a Liga dos Campeões, e depois a primeira derrota na I Liga, também no Estádio José Alvalade, mas perante o Académico Viseu (2-1).



O Sporting-Marítimo, que marca o arranque dos quartos de final da Taça da Liga, está agendado para a terça-feira às 20:15.



Na quarta-feira, é a vez do FC Porto–Académico de Viseu, seguido do Sporting de Braga–Famalicão e Benfica–Gil Vicente, ambos na quinta-feira.



O mais recente modelo da Taça da Liga, que vai na 20.ª edição, apenas qualifica para os quartos de final os seis primeiros classificados da I Liga da temporada anterior, aos quais se juntam os dois primeiros posicionados da II Liga, com Vitória de Guimarães, atual detentor do título e nono em 2025/26, a ficar de fora.



A final four volta a disputar-se no Estádio Municipal de Leiria, com as meias-finais marcadas para 05 e 06 de janeiro do próximo ano e a final para 09 de janeiro.



