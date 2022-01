Taça da Liga. Sporting e Santa Clara disputam lugar na final

Em Leiria, no segundo jogo das meias-finais, o Sporting vai tentar alcançar pela sexta vez a final da competição, a quarta nas últimas cinco temporadas, numa prova que conquistou por três vezes (2017/18, 2018/19 e 2020/21).Com Mário Silva no comando, o Santa Clara teve um empate caseiro com o Tondela e foi vencer ao campo do Moreirense (1-0).O encontro está agendado para as 19h45, no Estádio Municipal de Leiria.Nuno Almeida tinha sido nomeado para arbitrar o duelo entre lisboetas e açorianos, mas, devido a lesão, será afinal o VAR do jogo, trocando com António Nobre, que passou para a função de juiz principal.

Na terça-feira, o Benfica, detentor de sete troféus, apurou-se para a sua oitava final da prova, mas apenas no desempate por grandes penalidade, nas quais bateu o Boavista, estreante nesta fase da prova, por 3-2, depois de uma igualdade 1-1 no tempo regulamentar.