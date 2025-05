Taça de Portugal. A dobradinha ficou pintada de verde e branco no Jamor

Segunda parte. Benfica a abrir, Gyokeres a fechar

Prolongamento pintado com as cores do bicampeão



A partida iniciou-se com Bruno Lage a surpreender o Sporting dentro de campo com uma disposição diferente do habitual. O Benfica entrou melhor na partida e Kokçu foi o primeiro dar sinal de perigo com Rui Silva a defender. Osmostraram-se melhor na primeira parte e depois dos dez minutos, Luís Godinho marcou penálti por braço de Gonçalo Inácio dentro da grande área.No entanto, o VAR reverteu a decisão após ter visto um fora-de-jogo de Kokçu. Perto dos 20 minutos, Pavlidis é chamado ao jogo e remata para grande defesa de Rui Silva. A bola ainda embate no poste continuando em jogo. O Benfica manteve a toada atacante e Bruma e Pavlidis voltaram a ameaçar a baliza leonina.O primeiro sinal de perigo do Sporting veio por intermédio de Pedro Gonçalves com um cabeceamento fraco à figura de Samuel Soares. Ainda antes do intervalo, Gyokeres também tentou a sorte mas Samu voltou a defender.Os segundos 45 minutos abrem com o golo do Benfica. Recuperação a meio-campo, Aktorkoglu leva a bola para a frente e encontra Kokçu. O turco volta a fazer uso da meia distância e bate Rui Silva pela primeira vez na tarde. Festa benfiquista no Jamor, com Bruma a fazer o 2-0 logo a seguir. No entanto, o golo foi anulado por falta dura de Carreras sobre Trincão.O Sporting voltou a dar sinal de vida por intermédio de Gyokeres com um remate por cima e já nos dez minutos finais, Belotti obrigou Rui Silva a nova defesa apertada. Nos descontos, Leandro Barreiro volta a testar a concentração do guardião leonino com os últimos segundos a trazerem a resposta do Sporting.Cavalgada de Gyokeres pela direita, entrada na área e derrube de Renato Sanches a valer uma grande penalidade. O sueco, chamado a converter, não falhou e levou a partida para o prolongamento.O golo de Gyokeres nos últimos segundos teve o condão de volta a colocar o Sporting no jogo que entrou melhor. Perto dos 100 minutos, um pontapé de canto a favor dosfoi cortado pelo Benfica, a bola sobrou para Trincão que cruzou com conta, peso e medida para a entrada fulgurante de Conrad Harder para o golo.Golpe de teatro na partida. Depois do domínio das melhores oportunidades do Benfica, a equipa de Rui Borges acordou para conquistar a dobradinha há muito desejada.Em desvantagem, Bruno Lage colocou o Di María em campo, tentando fazer do argentino um trunfo. Di María ainda tentou por duas vezes o empate mas seria o Sporting a dar a estocada final à partida.Recuperação a meio do meio-campo leonino, contra-ataque rápido, assistência para Trincão que tira António Silva da frente e bate Samuel Soares pela terceira vez na tarde. Machadada final no jogo e o Sporting com as mãos na dobradinha que fugia desde 2001/02, desde os tempos de Laszlo Boloni.Luís Godinho apitou para o fim da partida e o Sporting fecha a temporada com a Taça de Portugal nas mãos e junta-a ao bicampeonato conquistado na semana passada. Morten Hjulmand, capitão do Sporting, fechou com chave de ouro a época leonina ao levantar mais um troféu.