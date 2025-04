Taça de Portugal. António Nobre será o árbitro do Sporting - Rio Ave

O árbitro de 36 anos, da Associação de Futebol de Leiria,vai estar em Alvalade para arbitrar a partida da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal entre Sporting e Rio Ave.







António Nobre será acompanhado pelos assistentes Pedro Ribeiro e Nélson Pereira. O quarto árbitro será Diogo Rosa. No VAR estará Fábio Veríssimo e o AVAR será Pedro Martins.





A última partida dirigida por António Nobre foi na II Liga, num jogo entre Feirense e Alverca, que valeu a subida ao pódio do clube ribatejano. António Nobre também arbitrou a primeira meia-final da Taça da Liga, que colocou frente a frente o Sporting e o FC Porto.





Para a Liga, o árbitro esteve presente no triunfo do Sporting sobre o Farense por 3-1, em Alvalade, em jogo a contar para a jornada 20 do campeonato.





Sporting e Rio Ave jogam a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal esta quinta-feira, no reduto sportinguista. No dia 9 de abril, Benfica e Tirsense vão começar a disputar a segunda vaga na final da Taça que será disputada no dia 25 de maio, no Estádio Nacional do Jamor.