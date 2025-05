Taça de Portugal. O dérbi eterno volta ao Jamor quase 30 anos depois

Depois do campeonato, disputado até à última jornada, as atenções viram-se para a Taça de Portugal. Benfica e Sporting protagonizam no Jamor uma partida que não acontecia há quase 30 anos.



Decorria o ano de 1996 quando Águias e Leões lutaram pelo troféu no Estádio Nacional. Infelizmente um jogo relembrado pelo que aconteceu nas bancadas e não dentro das quatro linhas. Rui Mendes, adepto do Sporting, foi atingido por um very light atirado por um adepto do Benfica, Hugo Inácio, e acabou por perder a vida.



Dentro do relvado o Benfica venceu por 3-1 com golos de Mauro Airez e João Pinto, com Carlos Xavie a reduzir para o Sporting. A taça não foi entregue naquela tarde, tendo os encarnados recebido o troféu uma semana depois.



Esta é a última final de Taça de Portugal que colocou frente a frente dos dois grandes rivais da Segunda Circular.



Na tarde deste domingo, o Estádio Nacional irá receber a nona final entre Sporting e Benfica, com a equipa da Luz a liderar o registo de vitórias.



A primeira partida de sempre da Taça a colocar Sporting e Benfica aconteceu na temporada 1951/52. Uma partida que contou com vários golos, nove para se ser exato. Os encarnados acabaram por vencer o troféu depois de derrotarem os Leões por 5-4, num resultado já pouco visto nos dias de hoje.



Passados três anos, o Estádio Nacional voltou a receber as duas equipas. O resultado foi magro mas o troféu voltou a ser levantado pelo Benfica, que venceu o Sporting por 2-1. No fim da temporada 69/70, os rivais lisboetas voltaram a jogar entre si com a equipa da Luz a voltar a superiorizar-se com um triunfo por 3-1.



Foi só no quarto jogo que o Sporting conseguiu finalmente vencer. Um ano depois da terceira derrota para o Benfica em finais, os Leões foram perentórios e levaram de vencidos o rival com uma goleada por 4-1. Passado um ano (1971/72), as duas equipas regressaram ao Jamor e os encarnados conseguiram voltar a ser vitoriosos. Depois de prolongamento, as águias venceram por 3-2.



No ano em que a democracia chega a Portugal, os rivais de Lisboa voltaram ao Estádio Nacional. Na primeira final da Taça já com o Estado Novo visto pelo retrovisor, o Sporting alcança o seu segundo triunfo em finais frente ao Benfica. Depois de se recorrer uma vez mais a prolongamento, os Leões derrotaram o Benfica por 2-1.



Esta foi a sexta final entre os dois rivais. Foram precisos 13 anos para que ambas as equipas chegassem novamente à final da Taça. Na temporada 1986/87, o Benfica voltou a levar a melhor e venceu o Sporting por 2-1. Nove anos depois, em 1996, as duas equipas voltavam a encontrar-se no célebre, pela negativa, jogo do very light.



Por volta das 17h15, a RTP volta a transmitir uma final de Taça com o Sporting e Benfica. As duas equipas lutaram pelo título de campeão português até à última jornada com o Sporting a sorrir e a conquistar um bicampeonato que fugia há mais de 70 anos.



No Jamor, as duas equipas lutam por objetivos distintos. Se é verdade que no total de confrontos o Benfica leva vantagem (seis vitórias, duas derrotas), não é menos verdade que o Sporting de Rui Borges vai entrar no Estádio Nacional motivado pela conquista do título e com a possibilidade de chegar a uma ‘dobradinha’ que fugiu no ano passado, com Ruben Amorim.



Ambas as equipas já fizeram a antevisão ao derradeiro jogo da prova rainha. Ambas mostraram respeito pelo adversário e querem um bom espetáculo dentro das quatro linhas e nas bancadas. No fim apenas um será vencedor: irá o Benfica conquistar a Taça de Portugal que lhe foge desde 2017 ou irá o Sporting festejar a dobradinha que há muito lhe escapa?



A partir das 17h15 irá haver resposta para estas questões. Numa partida arbitrada por Luís Godinho (AF Évora) Benfica e Sporting jogam a final da Taça de Portugal que terá transmissão em direto na RTP.