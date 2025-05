Taça de Portugal. Proença convida adepta ferida

A adepta e os seus pais vão estar no Estádio Nacional, em Oeiras, a assistir ao dérbi entre Sporting e Benfica, a convite do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença.Nuno Santos, de 30 anos, sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito no jogo com o Famalicão, em 26 de outubro, para a nona jornada da I Liga de futebol, e falhou o resto da época, tendo, pelo sucedido em Aveiro, sido suspenso pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF por oito jogos e multado em 3.060 euros, acrescido de 510 euros pela inobservância de outros deveres (artigo 167.º do mesmo RD), num castigo que foi revogado, em 17 de março, pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)., como um dos capitães da equipa do Sporting.O Sporting, bicampeão nacional e 17 vezes vencedor da Taça de Portugal, defronta o Benfica, recordista de títulos, com 26, no domingo, a partir das 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras, num dérbi que vai ser arbitrado por Luís Godinho.