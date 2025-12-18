Sporting
Futebol Nacional
Taça de Portugal. Santa Clara - Sporting CP
O Sporting, atual detentor da Taça de Portugal, continua a defesa do título com uma deslocação aos Açores para defrontar o Santa Clara.
Os leões procuram fazer o bis na prova e conquistar a 19.ª Taça de Portugal da sua história, tendo agora pela frente o 12.º classificado da I Liga, sendo que o vencedor defrontará o AVS nos quartos de final.
Acompanhe o jogo com relato, comentários e reportagem na Antena 1.
