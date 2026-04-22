Taça de Portugal. Sporting defende vantagem mínima no Dragão

Três dias depois de ter perdido em casa com o Benfica, por 2-1, resultado que praticamente os deixou fora da luta pelo tricampeonato, os ‘leões’ visitam o Estádio do Dragão, casa do líder destacado da I Liga, com uma vantagem trazida de Alvalade, graças a um golo do colombiano Luis Suárez.

Programa das meias-finais:

Fafe (L3) - Torreense (II), 1-1

Sporting (I) - FC Porto (I), 1-0

FC Porto (I) - Sporting (I), 20:45

Torreense (II) - Fafe (L3), 20:45

Sporting (L)/FC Porto (L) - Fafe (L3)/Torreense (II)

A partir das 20h45, num encontro arbitrado por Miguel Nogueira, as duas equipas encontram-se pela quarta vez esta temporada, sendo que nos três encontros anteriores registou-se uma vitória dos 'dragões' em Lisboa e um empate no recinto dos ‘azuis e brancos’, ambos para a I Liga, além do triunfo dos 'verdes e brancos' na prova 'rainha'.Na Taça de Portugal, o FC Porto tem clara vantagem sobre o Sporting nos jogos disputados em casa, com 12 triunfos em 18 encontros, somando ainda dois empates e quatro derrotas.Na outra meia-final, Torreense, da II Liga, e o Fafe, da Liga 3, jogam na quinta-feira em Torres Vedras, depois de um empate a um golo na primeira mão.1.ª mão:- Quarta-feira, 04 fev:- Terça-feira, 03 mar:2.ª mão:- Quarta-feira, 22 abr:- Quinta-feira, 23 abr:FINAL:- Domingo, 24 mai: