Sporting
FC Porto
Taça de Portugal. Sporting em semana de ‘tudo ou nada’ defende vantagem curta no Dragão
O Sporting, detentor do troféu, defende quarta-feira a diminuta vantagem de 1-0 no estádio do FC Porto, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, que irá desfazer o impasse entre os ‘secundários’ Torreense e Fafe.
O bicampeão está a atravessar uma semana de ‘tudo ou nada’, que, alternativamente, pode resultar em ‘alguma coisa’ e essa só poderá ser a segunda prova nacional, uma vez a continuidade na Liga dos Campeões terminou na quarta-feira, no estádio do Arsenal, e o sonho do tricampeonato esfumou-se com a derrota por 2-1 sofrida no domingo, na receção ao Benfica.
A vantagem na eliminatória está, no entanto, do lado da formação treinada por Rui Borges, que ganhou por 1-0 na primeira mão, em 03 de março, graças a um golo de grande penalidade, marcado aos 61 minutos pelo avançado Luis Suárez, que viria a cumprir um jogo de suspensão por ter efetuado um gesto conotado com roubo.
O colombiano foi incapaz de demonstrar idêntica eficácia no domingo, ao desperdiçar um castigo máximo frente ao Benfica (quando o marcador registava 0-0), que poderia ter lançado o Sporting para a vitória no dérbi lisboeta e aliviado a pressão para o quarto confronto da época com o FC Porto.
A equipa orientada pelo italiano Francesco Farioli foi a primeira a festejar, ao vencer por 2-1 no Estádio José Alvalade, na quarta jornada do campeonato, antes de empatar 1-1 na receção ao Sporting, na 21.ª ronda (resultado que será insuficiente na quarta-feira), e de ceder por 1-0, em nova deslocação ao recinto ‘leonino’, na primeira mão das meias-finais da Taça.
Se atingir o jogo decisivo, o clube portuense terá deixado pelo caminho os dois maiores adversários na atual edição da Taça (a última em que as meias-finais são decididas em duas mãos), uma vez que afastou o Benfica nos ‘quartos’, ao vencer por 1-0 em casa, enquanto o Sporting só se impôs no prolongamento (3-2) na receção ao AVS, lanterna-vermelha da I Liga.
Enquanto Rui Borges encontrou em Luis Suárez um sucessor à altura do goleador sueco Viktor Gyökeres, Farioli tem-se deparado com muitas dificuldades para substituir o avançado espanhol Samu, que se lesionou com gravidade e deixou o FC Porto órfão do seu melhor marcador na fase decisiva da época 2025/26.
A equipa que emerge de um confronto na prova entre os rivais de Lisboa e Porto assume sempre contornos de vencedora antecipada, mas estes ficam substancialmente mais vincados quando o embate ocorre na antecâmara da final e tendo como adversário no Estádio Nacional, em 24 de maio, um clube proveniente dos escalões inferiores.
Torreense, terceiro classificado da II Liga, e Fafe, que ocupa o segundo lugar na Série 1 de Manutenção da Liga 3, defrontam-se novamente na quinta-feira, agora em Torres Vedras, dois meses e meio depois do empate 1-1 na primeira mão (disputado em 04 de fevereiro), e serão adversários muito apetecíveis para o ‘grande’ que se impuser na outra meia-final.
O estado de espírito do FC Porto será substancialmente diferente. Os ‘dragões’ agradeceram a ajuda benfiquista e cumpriram pouco tempo depois a obrigação de vencer o ‘aflito’ Tondela, por 2-0, o que lhes permitiu manter sete pontos de vantagem no comando da I Liga sobre o rival ‘encarnado’ e oito sobre o Sporting, ainda que ‘leões’ tenham menos um jogo realizado.
Em 18 jogos, desde 1943/44, os ‘dragões’ ostentam 66,7% de vitórias, contra dois empates e quatro derrotas, num duelo também muto ‘inclinado’ para os locais no que respeita aos golos, ao somarem 33, contra 19 dos ‘leões’.
A vantagem na eliminatória está, no entanto, do lado da formação treinada por Rui Borges, que ganhou por 1-0 na primeira mão, em 03 de março, graças a um golo de grande penalidade, marcado aos 61 minutos pelo avançado Luis Suárez, que viria a cumprir um jogo de suspensão por ter efetuado um gesto conotado com roubo.
O colombiano foi incapaz de demonstrar idêntica eficácia no domingo, ao desperdiçar um castigo máximo frente ao Benfica (quando o marcador registava 0-0), que poderia ter lançado o Sporting para a vitória no dérbi lisboeta e aliviado a pressão para o quarto confronto da época com o FC Porto.
A equipa orientada pelo italiano Francesco Farioli foi a primeira a festejar, ao vencer por 2-1 no Estádio José Alvalade, na quarta jornada do campeonato, antes de empatar 1-1 na receção ao Sporting, na 21.ª ronda (resultado que será insuficiente na quarta-feira), e de ceder por 1-0, em nova deslocação ao recinto ‘leonino’, na primeira mão das meias-finais da Taça.
Se atingir o jogo decisivo, o clube portuense terá deixado pelo caminho os dois maiores adversários na atual edição da Taça (a última em que as meias-finais são decididas em duas mãos), uma vez que afastou o Benfica nos ‘quartos’, ao vencer por 1-0 em casa, enquanto o Sporting só se impôs no prolongamento (3-2) na receção ao AVS, lanterna-vermelha da I Liga.
Enquanto Rui Borges encontrou em Luis Suárez um sucessor à altura do goleador sueco Viktor Gyökeres, Farioli tem-se deparado com muitas dificuldades para substituir o avançado espanhol Samu, que se lesionou com gravidade e deixou o FC Porto órfão do seu melhor marcador na fase decisiva da época 2025/26.
A equipa que emerge de um confronto na prova entre os rivais de Lisboa e Porto assume sempre contornos de vencedora antecipada, mas estes ficam substancialmente mais vincados quando o embate ocorre na antecâmara da final e tendo como adversário no Estádio Nacional, em 24 de maio, um clube proveniente dos escalões inferiores.
Torreense, terceiro classificado da II Liga, e Fafe, que ocupa o segundo lugar na Série 1 de Manutenção da Liga 3, defrontam-se novamente na quinta-feira, agora em Torres Vedras, dois meses e meio depois do empate 1-1 na primeira mão (disputado em 04 de fevereiro), e serão adversários muito apetecíveis para o ‘grande’ que se impuser na outra meia-final.
Com 20 troféus conquistados, entre os quais três nas últimas quatro temporadas, o FC Porto é o segundo clube mais titulado na Taça de Portugal, atrás do Benfica, que é o recordista, com 26, e ligeiramente à frente do Sporting, que ergueu o 18.º cetro no ano passado, ao impor-se por 3-1 na final frente às ‘águias’, por 3-1, após prolongamento.
FC Porto ganhou 12 de 18 jogos em casa com Sporting
O FC Porto tem uma grande vantagem sobre o Sporting nos jogos caseiros para a Taça de Portugal em futebol, com 12 triunfos, em vésperas do 19.º embate, para a segunda mão das meias-finais de 2025/26.
Em 18 jogos, desde 1943/44, os ‘dragões’ ostentam, assim, 66,7% de vitórias, contra dois empates e quatro derrotas, num duelo também muto ‘inclinado’ para os locais no que respeita aos golos, ao somarem 33, contra 19 dos ‘leões’.
Para inverter o 0-1 de Alvalade, onde resolveu um penálti do colombiano Luis Suárez, aos 62 minutos, o FC Porto só ‘aproveita’, porém, seis dos 12 triunfos, pois metade foram pela diferença mínima, que forçariam agora o tempo extra.
Se quiser prevalecer nos 90 minutos, o conjunto ‘azul e branco’ precisa de replicar o 2-0 de 1943/44 ou de 1951/52, o 3-0 de 1957/58 ou de 1976/77, o 4-1 de 1960/61 ou o mais recente 5-2 de 2009/10.
Nesse embate, dos quartos de final, em apenas um jogo, o FC Porto impôs-se no Dragão com golos de Rolando (18 minutos), do colombiano Radamel Falcao (34 e 42), de Silvestre Varela (48) e do argentino Mariano González (57).
Pelos ‘leões’, que ainda empataram a um, marcaram o russo Marat Izmailov (22 minutos) e, já sobre o final, nos descontos, o internacional luso Liedson (90+2).
Quanto aos triunfos pela margem mínima, eles aconteceram em 1965/66 (1-0), 1966/67 (1-0), 1983/84 (2-1), 2000/01 (2-1), este após prolongamento, depois de 1-1 nos 90 minutos, e nos dois últimos embates, ambos para as meias-finais.
Em 2017/18, na primeira mão, o FC Porto venceu por 1-0, com, um tento do brasileiro Tiquinho Soares (60 minutos), mas acabaria eliminado nos penáltis em Alvalade (5-4), com o Sporting a rumar à final, que perderia com o Aves (1-2).
Quatro anos depois, em 2021/22, e após um triunfo do FC Porto por 2-1 em Alvalade, os ‘dragões’ carimbaram um lugar no Jamor, onde bateriam o Tondela por 3-1, com um tento do espanhol Toni Martínez, aos 82 minutos (1-0).
Se as vitórias por um golo não servem a ninguém, o Sporting só precisa de empatar, o que conseguiu em 1995/96 (1-1) e em 2005/06 (1-1), neste último caso numa meia-final que só teve golos no prolongamento.
Os ‘leões’ fizeram ainda melhor em 1994/45, num triunfo por 4-1 com ‘bis’ dos ‘violinos’ Peyroteo e Albano, em 1953/54, num 4-2 com mais dois de Albano e dois de Figueiredo, e em 1986/87, quando ganharam por 1-0, após prolongamento, com um tento do brasileiro Mário, já aos 119 minutos.
A derradeira vitória do Sporting no reduto do FC Porto, para a Taça de Portugal, aconteceu em 2014/15, logo na terceira eliminatória, num embate em que os comandados de Jorge Jesus se impuseram por 3-1, em 18 de outubro de 2014.
O espanhol Iván Marcano deu vantagem aos ‘leões’, com um autogolo, aos 31 minutos, o colombiano Jackson Martínez ainda empatou, aos 35, mas Nani, aos 39, e o peruano Andre Carrillo, aos 83, selaram a vitória ao Sporting.
A 19.ª receção do FC Porto ao Sporting para a Taça de Portugal está marcada para quarta-feira e conta para a segunda mão das meias-finais da edição 2025/26, num embate com início às 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto.
O FC Porto tem uma grande vantagem sobre o Sporting nos jogos caseiros para a Taça de Portugal em futebol, com 12 triunfos, em vésperas do 19.º embate, para a segunda mão das meias-finais de 2025/26.
Em 18 jogos, desde 1943/44, os ‘dragões’ ostentam, assim, 66,7% de vitórias, contra dois empates e quatro derrotas, num duelo também muto ‘inclinado’ para os locais no que respeita aos golos, ao somarem 33, contra 19 dos ‘leões’.
Para inverter o 0-1 de Alvalade, onde resolveu um penálti do colombiano Luis Suárez, aos 62 minutos, o FC Porto só ‘aproveita’, porém, seis dos 12 triunfos, pois metade foram pela diferença mínima, que forçariam agora o tempo extra.
Se quiser prevalecer nos 90 minutos, o conjunto ‘azul e branco’ precisa de replicar o 2-0 de 1943/44 ou de 1951/52, o 3-0 de 1957/58 ou de 1976/77, o 4-1 de 1960/61 ou o mais recente 5-2 de 2009/10.
Nesse embate, dos quartos de final, em apenas um jogo, o FC Porto impôs-se no Dragão com golos de Rolando (18 minutos), do colombiano Radamel Falcao (34 e 42), de Silvestre Varela (48) e do argentino Mariano González (57).
Pelos ‘leões’, que ainda empataram a um, marcaram o russo Marat Izmailov (22 minutos) e, já sobre o final, nos descontos, o internacional luso Liedson (90+2).
Quanto aos triunfos pela margem mínima, eles aconteceram em 1965/66 (1-0), 1966/67 (1-0), 1983/84 (2-1), 2000/01 (2-1), este após prolongamento, depois de 1-1 nos 90 minutos, e nos dois últimos embates, ambos para as meias-finais.
Em 2017/18, na primeira mão, o FC Porto venceu por 1-0, com, um tento do brasileiro Tiquinho Soares (60 minutos), mas acabaria eliminado nos penáltis em Alvalade (5-4), com o Sporting a rumar à final, que perderia com o Aves (1-2).
Quatro anos depois, em 2021/22, e após um triunfo do FC Porto por 2-1 em Alvalade, os ‘dragões’ carimbaram um lugar no Jamor, onde bateriam o Tondela por 3-1, com um tento do espanhol Toni Martínez, aos 82 minutos (1-0).
Se as vitórias por um golo não servem a ninguém, o Sporting só precisa de empatar, o que conseguiu em 1995/96 (1-1) e em 2005/06 (1-1), neste último caso numa meia-final que só teve golos no prolongamento.
Os ‘leões’ fizeram ainda melhor em 1994/45, num triunfo por 4-1 com ‘bis’ dos ‘violinos’ Peyroteo e Albano, em 1953/54, num 4-2 com mais dois de Albano e dois de Figueiredo, e em 1986/87, quando ganharam por 1-0, após prolongamento, com um tento do brasileiro Mário, já aos 119 minutos.
A derradeira vitória do Sporting no reduto do FC Porto, para a Taça de Portugal, aconteceu em 2014/15, logo na terceira eliminatória, num embate em que os comandados de Jorge Jesus se impuseram por 3-1, em 18 de outubro de 2014.
O espanhol Iván Marcano deu vantagem aos ‘leões’, com um autogolo, aos 31 minutos, o colombiano Jackson Martínez ainda empatou, aos 35, mas Nani, aos 39, e o peruano Andre Carrillo, aos 83, selaram a vitória ao Sporting.
A 19.ª receção do FC Porto ao Sporting para a Taça de Portugal está marcada para quarta-feira e conta para a segunda mão das meias-finais da edição 2025/26, num embate com início às 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto.