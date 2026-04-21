Taça de Portugal. Sporting em semana de ‘tudo ou nada’ defende vantagem curta no Dragão

O estado de espírito do FC Porto será substancialmente diferente. Os ‘dragões’ agradeceram a ajuda benfiquista e cumpriram pouco tempo depois a obrigação de vencer o ‘aflito’ Tondela, por 2-0, o que lhes permitiu manter sete pontos de vantagem no comando da I Liga sobre o rival ‘encarnado’ e oito sobre o Sporting, ainda que ‘leões’ tenham menos um jogo realizado.





Em 18 jogos, desde 1943/44, os ‘dragões’ ostentam 66,7% de vitórias, contra dois empates e quatro derrotas, num duelo também muto ‘inclinado’ para os locais no que respeita aos golos, ao somarem 33, contra 19 dos ‘leões’.

Com 20 troféus conquistados, entre os quais três nas últimas quatro temporadas, o FC Porto é o segundo clube mais titulado na Taça de Portugal, atrás do Benfica, que é o recordista, com 26, e ligeiramente à frente do Sporting, que ergueu o 18.º cetro no ano passado, ao impor-se por 3-1 na final frente às ‘águias’, por 3-1, após prolongamento.





FC Porto ganhou 12 de 18 jogos em casa com Sporting

O FC Porto tem uma grande vantagem sobre o Sporting nos jogos caseiros para a Taça de Portugal em futebol, com 12 triunfos, em vésperas do 19.º embate, para a segunda mão das meias-finais de 2025/26.



Em 18 jogos, desde 1943/44, os ‘dragões’ ostentam, assim, 66,7% de vitórias, contra dois empates e quatro derrotas, num duelo também muto ‘inclinado’ para os locais no que respeita aos golos, ao somarem 33, contra 19 dos ‘leões’.



Para inverter o 0-1 de Alvalade, onde resolveu um penálti do colombiano Luis Suárez, aos 62 minutos, o FC Porto só ‘aproveita’, porém, seis dos 12 triunfos, pois metade foram pela diferença mínima, que forçariam agora o tempo extra.



Se quiser prevalecer nos 90 minutos, o conjunto ‘azul e branco’ precisa de replicar o 2-0 de 1943/44 ou de 1951/52, o 3-0 de 1957/58 ou de 1976/77, o 4-1 de 1960/61 ou o mais recente 5-2 de 2009/10.



Nesse embate, dos quartos de final, em apenas um jogo, o FC Porto impôs-se no Dragão com golos de Rolando (18 minutos), do colombiano Radamel Falcao (34 e 42), de Silvestre Varela (48) e do argentino Mariano González (57).



Pelos ‘leões’, que ainda empataram a um, marcaram o russo Marat Izmailov (22 minutos) e, já sobre o final, nos descontos, o internacional luso Liedson (90+2).



Quanto aos triunfos pela margem mínima, eles aconteceram em 1965/66 (1-0), 1966/67 (1-0), 1983/84 (2-1), 2000/01 (2-1), este após prolongamento, depois de 1-1 nos 90 minutos, e nos dois últimos embates, ambos para as meias-finais.



Em 2017/18, na primeira mão, o FC Porto venceu por 1-0, com, um tento do brasileiro Tiquinho Soares (60 minutos), mas acabaria eliminado nos penáltis em Alvalade (5-4), com o Sporting a rumar à final, que perderia com o Aves (1-2).



Quatro anos depois, em 2021/22, e após um triunfo do FC Porto por 2-1 em Alvalade, os ‘dragões’ carimbaram um lugar no Jamor, onde bateriam o Tondela por 3-1, com um tento do espanhol Toni Martínez, aos 82 minutos (1-0).



Se as vitórias por um golo não servem a ninguém, o Sporting só precisa de empatar, o que conseguiu em 1995/96 (1-1) e em 2005/06 (1-1), neste último caso numa meia-final que só teve golos no prolongamento.



Os ‘leões’ fizeram ainda melhor em 1994/45, num triunfo por 4-1 com ‘bis’ dos ‘violinos’ Peyroteo e Albano, em 1953/54, num 4-2 com mais dois de Albano e dois de Figueiredo, e em 1986/87, quando ganharam por 1-0, após prolongamento, com um tento do brasileiro Mário, já aos 119 minutos.



A derradeira vitória do Sporting no reduto do FC Porto, para a Taça de Portugal, aconteceu em 2014/15, logo na terceira eliminatória, num embate em que os comandados de Jorge Jesus se impuseram por 3-1, em 18 de outubro de 2014.



O espanhol Iván Marcano deu vantagem aos ‘leões’, com um autogolo, aos 31 minutos, o colombiano Jackson Martínez ainda empatou, aos 35, mas Nani, aos 39, e o peruano Andre Carrillo, aos 83, selaram a vitória ao Sporting.



A 19.ª receção do FC Porto ao Sporting para a Taça de Portugal está marcada para quarta-feira e conta para a segunda mão das meias-finais da edição 2025/26, num embate com início às 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto.















e essa só poderá ser a segunda prova nacional, uma vez a continuidade na Liga dos Campeões terminou na quarta-feira, no estádio do Arsenal, e o sonho do tricampeonato esfumou-se com a derrota por 2-1 sofrida no domingo, na receção ao Benfica.A vantagem na eliminatória está, no entanto, do lado da formação treinada por Rui Borges, que ganhou por 1-0 na primeira mão, em 03 de março, graças a um golo de grande penalidade, marcado aos 61 minutos pelo avançado Luis Suárez, que viria a cumprir um jogo de suspensão por ter efetuado um gesto conotado com roubo.O colombiano foi incapaz de demonstrar idêntica eficácia no domingo, ao desperdiçar um castigo máximo frente ao Benfica (quando o marcador registava 0-0), que poderia ter lançado o Sporting para a vitória no dérbi lisboeta e aliviado a pressão para o quarto confronto da época com o FC Porto.A equipa orientada pelo italiano Francesco Farioli foi a primeira a festejar, ao vencer por 2-1 no Estádio José Alvalade, na quarta jornada do campeonato, antes de empatar 1-1 na receção ao Sporting, na 21.ª ronda (resultado que será insuficiente na quarta-feira), e de ceder por 1-0, em nova deslocação ao recinto ‘leonino’, na primeira mão das meias-finais da Taça.Se atingir o jogo decisivo, o clube portuense terá deixado pelo caminho os dois maiores adversários na atual edição da Taça (a última em que as meias-finais são decididas em duas mãos), uma vez que afastou o Benfica nos ‘quartos’, ao vencer por 1-0 em casa, enquanto o Sporting só se impôs no prolongamento (3-2) na receção ao AVS, lanterna-vermelha da I Liga.Enquanto Rui Borges encontrou em Luis Suárez um sucessor à altura do goleador sueco Viktor Gyökeres, Farioli tem-se deparado com muitas dificuldades para substituir o avançado espanhol Samu, que se lesionou com gravidade e deixou o FC Porto órfão do seu melhor marcador na fase decisiva da época 2025/26.A equipa que emerge de um confronto na prova entre os rivais de Lisboa e Porto assume sempre contornos de vencedora antecipada, mas estes ficam substancialmente mais vincados quando o embate ocorre na antecâmara da final e tendo como adversário no Estádio Nacional, em 24 de maio, um clube proveniente dos escalões inferiores.Torreense, terceiro classificado da II Liga, e Fafe, que ocupa o segundo lugar na Série 1 de Manutenção da Liga 3, defrontam-se novamente na quinta-feira, agora em Torres Vedras, dois meses e meio depois do empate 1-1 na primeira mão (disputado em 04 de fevereiro), e serão adversários muito apetecíveis para o ‘grande’ que se impuser na outra meia-final.