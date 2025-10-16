Sporting
Futebol Nacional
Taça de Portugal. Sporting prepara partida frente ao Paços de Ferreira
O Sporting treinou esta quinta-feira em Alcochete e continua a preparação para a partida frente ao Paços de Ferreira, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Rui Borges já contou com todos os internacionais que estiveram ao serviço das seleções.
O técnico português dirigiu a sessão de treinos esta quinta-feira e já pôde contar com todos os internacionais, tendo chamado também os jovens Salvador Blopa e Rafael Nel.
Os bicampeões nacionais, e atuais detentores da Taça de Portugal, preparam-se para defrontar o Paços de Ferreira, para a Taça de Portugal. Rui Borges irá fazer a antevisão da partida na sexta-feira, por volta das 12h30.
A partida será jogada na Capital do Móvel este sábado e terá transmissão em direto na RTP1, a partir das 20h15.