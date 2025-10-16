Taça de Portugal. Sporting prepara partida frente ao Paços de Ferreira

O técnico português dirigiu a sessão de treinos esta quinta-feira e já pôde contar com todos os internacionais, tendo chamado também os jovens Salvador Blopa e Rafael Nel.





Os bicampeões nacionais, e atuais detentores da Taça de Portugal, preparam-se para defrontar o Paços de Ferreira, para a Taça de Portugal. Rui Borges irá fazer a antevisão da partida na sexta-feira, por volta das 12h30.





A partida será jogada na Capital do Móvel este sábado e terá transmissão em direto na RTP1, a partir das 20h15.