Taça de Portugal. Sporting recebe Santa Clara em teste duro

O jogo, com início às 20h45, abre os oitavos de final da Taça, eliminatória que terá jogos até meados de janeiro, com o Farense a receber o Benfica em 14 de janeiro, e o Sporting de Braga o Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, a 15.Em seis jogos, o antigo treinador da equipa B apenas venceu dois: o modesto Amarante (6-0), nos 16/avos de final da Taça de Portugal, e o último jogo da Liga, com os "axadrezados", mas com muito sofrimento à mistura.