Taça de Portugal. Sporting só pensa na vitória

O primeiro jogo dos "oitavos" vai colocar frente-a-frente o Sporting, líder da I Liga, e o Tondela, atual sexto classificado da II Liga.



Os "leões", que já venceram a prova em 17 ocasiões, a última em 2018/19, vão defrontar o Tondela, que foi finalista vencido em 2021/22, época em que caiu para o segundo escalão do futebol português.



A partida reúne duas equipas que já se enfrentaram esta época, em jogo da fase de grupos da Taça da Liga, que o Sporting venceu fora por 2-1.







O Sporting gere com pinças o momento da época intenso a nível competitivo e com ausências devido às provas de seleções, africanas e asiáticas. Espera-se alguma rotação, embora a vontade de vencer a prova exija concentração para este duelo.





Recuperado de lesão, Coates tem a possibilidade de recuperar forma e somar alguns minutos esta terça-feira. Expetativa também para a possível utilização de meninos de Alcochete e do reforço Rafael Pontelo, mais integrado com o passar dos dias de trabalho.







Sobre os objetivos na Taça de Portugal, o treinador dos "leões" Rúben Amorim foi muito claro: "Todos os treinadores são muito competitivos e há essa falha. Fomos eliminados numa meia-final com o FC Porto... não posso dizer o contrário. O clube quer muito e o treinador também quer muito ganhar uma Taça de Portugal com o Sporting e é um dos grandes objetivos da época".





Se a tarefa já era difícil para o Tondela, os acontecimentos do passado sábado afetaram a preparação para este jogo. A partida contra o Nacional esteve em risco devido ao nevoeiro e não se realizou no horário previsto, acabando por acontecer ao final da tarde. Impasse e expetativa que afetaram a recuperação dos jogadores, que ainda tiveram de regressar de território insular. Tozé Marreco quer mais capacidade com bola em comparação com partida de 23 de dezembro.