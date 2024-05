Taça de Portugal. Sporting tenta a dobradinha e o Porto o terceiro título seguido

Depois de ter conquistado a I Liga, o Sporting pode alcançar pela sétima vez a ‘dobradinha’, a primeira desde 2001/02, na altura sob o comando do romeno László Boloni, enquanto o FC Porto tenta ‘salvar’ a época, com Sérgio Conceição a tentar tornar-se apenas no terceiro treinador a conquistar quatro Taças de Portugal e juntar-se aos históricos Otto Glória (três com o Benfica e uma com o Belenenses) e José Maria Pedroto (duas com o FC Porto e duas com o Boavista).

Os ‘dragões’ podem chegar à 20.ª Taça de Portugal da sua história, terceira seguida e quarta nas últimas cinco épocas, com os ‘leões’ a tentarem 18.ª, a primeira desde 2018/19, alcançada precisamente numa final com o FC Porto, em que os lisboetas venceram no desempate por grandes penalidades.





No Sporting, o jovem guarda-redes Diogo Pinto será titular, devido às lesões do espanhol Adán e do uruguaio Franco Israel, com o moçambicano Geny Catamo recuperado e a poder ser aposta de Ruben Amorim.O central Pepe, recentemente convocado para o Euro2024, é ausência certa, apesar de já recuperado de uma lesão, num encontro que marca a despedida de Pinto da Costa como presidente da SAD e a estreia de André Villas-Boas como líder do clube portuense no Estádio Nacional.

A final da Taça de Portugal está agendada para as 17:15 e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.







c/Lusa