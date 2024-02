Taça de Portugal. U. Leiria procura surpreender o Sporting

A equipa lisboeta, que ocupa o segundo lugar na I Liga, a dois pontos do Benfica, mas com menos um jogo realizado, já ergueu 17 vezes o troféu, enquanto a União de Leiria, 13.ª colocada na II Liga, tem como melhor resultado a presença na final, em 2002/03, na qual foi derrotada pelo FC Porto (1-0).





Depois de ter já eliminado o Olivais e Moscavide (1-3), o Dumiense (8-0) e o Tondela (4-0), é de prever que nos "leões" o guarda-redes Franco Israel procura manter o estatuto de titular nas Taças, mas espera-se que o resto do "onze" mostre um Sporting na máxima força. Morita, eliminado da Taça Asiática, figurará entre os convocados, segundo revelou Rúben Amorim.





O treinador leonino também deixou rasgados elogios ao adversário e em particular a Vasco Botelho da Costa, treinador obreiro da boa campanha leiriense nesta prova.





A UD Leiria, atualmente no 13.º posto da II Liga, chega a estes quartos de final após um caminho exemplar, pautado por goleadas: 0-12 em Pedrógão, 1-3 frente ao Académico, 5-0 ao At. Malveira e um 0-3 na Madeira, perante o Marítimo.





Será o reeditar de um confronto com 40 edições na sua história (seis vitórias da União, 22 do Sporting e 12 empates), sendo que o último já foi há quase 12 anos: um 0-1 resolvido aos 90+11´, com um golo de Matías Fernández na baliza de Jan Oblak.





Para a Taça de Portugal houve apenas três confrontos - nunca numa fase tão adiantada -, mas todos acabaram com vitória leonina.





O treinador da equipa do Lis fez questão de salientar esse favoritismo do adversário, mesmo garantindo que "não veio passear".