Taynan deixa equipa de futsal do Sporting

Nos ‘leões’ desde a época 2019/20, Taynan realizou 63 partida no clube, apontando 37 golos. Em duas épocas, o jogador conquistou uma Liga dos Campeões (2020/2021), um Campeonato Nacional (2020/21), uma Taça de Portugal (2019/20), uma Taça da Liga (2020/21) e uma Supertaça (2019).



"Nação Sportinguista, é com um imenso aperto no peito que me despeço. Estou triste, mas ao mesmo tempo feliz por ter conhecido tantas pessoas boas e este clube maravilhoso. Saio do Sporting honrado por ter podido vestir esta camisola tão pesada. Realizei um sonho de criança e espero que não seja um adeus, mas sim um até breve. A palavra certa é gratidão, obrigado por tudo e, se Deus quiser, um dia voltarei a vestir esta camisola", afirmou Taynan.



O Sporting agradeceu ao jogador “todo o empenho e profissionalismo demonstrados”, desejando a Taynan as “maiores felicidades”.