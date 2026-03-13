Taynan lesiona-se no joelho e desfalca futsal do Sporting por vários meses

“Há um mês, lesionei-me no joelho esquerdo, logo quando tinha acabado de recuperar de uma lesão no outro joelho. Fiquei muito abalado, porque me vai afastar das quadras por algum tempo. A cirurgia já está feita e vamos para a próxima etapa”, informou o ala, numa publicação nas redes sociais.



Taynan, de 33 anos, somava seis golos em sete jogos na quinta época, e terceira seguida, ao serviço do Sporting, que já tinha representado entre 2019/20 e 2020/21, sendo que competiu pela última vez em janeiro.



“Não é o momento que eu queria viver, mas faz parte da vida de quem escolhe competir e dar sempre o máximo. Agora, começa um novo desafio: recuperar, trabalhar duro e voltar ainda mais forte. Prometo lutar todos os dias para voltar às quadras o mais rápido possível. Isto não é o fim da história, é só mais um capítulo”, observou o futsalista nascido no Brasil.



Com passagens pelos cazaques do Kairat Almaty e pelos espanhóis do ElPozo Murcia, entre outros clubes estrangeiros, Taynan conquistou uma Liga dos Campeões, dois campeonatos, duas Taças de Portugal, três Taças da Liga e duas Supertaças - uma das quais esta época - no Sporting.



Recém-eliminada nos quartos de final da Taça da Liga, a equipa treinada por Nuno Dias é segunda classificada da fase regular do campeonato, está nos ‘oitavos’ da Taça da Portugal e afastou o campeão nacional Benfica a caminho da sexta presença consecutiva na final a quatro da Liga dos Campeões.



