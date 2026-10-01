Tiago Luís Pereira, bronze no triplo nos Mundiais `indoor`, é a mais recente saída do Sporting

O atleta de 33 anos anunciou a saída do clube ‘verde e branco’ na sua página oficial na rede social Instagram, numa mensagem emotiva em que reconhece não ser a despedida que pretendia.





"Hoje escrevo estas palavras com um sentimento difícil de explicar. Depois de tantos anos a vestir as cores do Sporting Clube de Portugal, chegou o momento de me despedir de uma casa que foi uma parte tão importante da minha vida. Não era assim que imaginava terminar este capítulo. Nem era esta a despedida que eu teria escolhido. Mas, por vezes, há momentos em que percebemos que já não depende apenas de nós decidir quando ficar ou quando partir."

Tiago Luís Pereira, que foi quarto classificado nos Europeu ao ar livre Roma2024, esteve nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e Paris2024, tendo como recorde pessoal 17,11 metros, alcançados em 2021.Antes, os fundistas Rui Pinto e Ana Mafalda Ferreira, de 33 e 38 anos, respetivamente, e o velocista Carlos Nascimento, de 31, já tinham confirmado o fim do vínculo contratual com os ‘leões’.