Título europeu de clubes merecia maior mediatismo ao Sporting, diz Luís Herédio

“É um trabalho e um resultado que merecia outro tipo de receção e visibilidade em Portugal. Mas compreendo e reconheço que o que aconteceu no Jamor possa ter tido alguma influência. O momento não foi o melhor devido à derrota na Taça de Portugal (de futebol). É claro que não tivemos a visibilidade que esperávamos…”, lamentou.



Em declarações à Lusa, o técnico comentava o título garantido em Espanha, com um total de 194 pontos, contra os 189,5 do anfitrião Playas de Castellón e 188,5 do Enka, da Turquia, que completaram o pódio.



O facto de a equipa feminina ter ficado em segundo, quando liderava a meio da competição, também fez com que as celebrações da própria comitiva em Espanha tivessem sido mais contidas.



“Não termos conseguido o título no feminino, como esperávamos, também fez com que a equipa não comemorasse da maneira que eu estava à espera. Por haver um grande espírito de união, os homens não comemoraram como estávamos à espera, por respeito às mulheres, talvez”, acrescentou.



As 'leoas' entraram para o segundo e último dia de provas com uma vantagem de cinco pontos, que se 'esfumou' e permitiu a vitória das espanholas do Valência, com 222 pontos, seguido pelo Sporting, com 217, e pelo anfitrião Playas de Castellón, com 193.



Luis Herédio, treinador específico dos lançamentos, identificou a “estrutura técnica coesa e o espírito de equipa no atletismo do Sporting” como fatores determinantes para o resultado, o segundo título dos lisboetas, após o alcançado em 2000, numa formação que o próprio integrou, na altura enquanto atleta suplente.



Comparando os dois feitos intervalados por 26 anos, destacou como fator comum a “boa relação entre todos” , admitindo que atualmente o clube acompanha e lidera o atletismo de forma mais “profissional”.



O primeiro e segundo lugares conquistados em Espanha obrigam a manter a ambição em alta, pelo que agora Luis Herédio entende que urge a direção da modalidade “analisar os resultados obtidos e reforçar a equipa naqueles pontos em que falhou um pouco mais”.



“Acho que há ali pontos a melhorar… o salto com vara, o salto em altura... e tentar arranjar atletas que tapem essas lacunas. De resto, acho que vai continuar com a mesma liderança a maneira própria de lidar connosco, treinadores e atletas, e sonhar com o título do próximo ano”, sublinhou.



Mesmo com algum atraso, Luís Herédio espera que a “comunidade do Sporting e o país tenham a noção” do que foi alcançado pela equipa, ajudando a compensar a receção menos calorosa do que o habitual no aeroporto e o pouco que se falou nas redes sociais deste feito.