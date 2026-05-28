Título europeu de clubes merecia maior mediatismo ao Sporting, diz Luís Herédio

Título europeu de clubes merecia maior mediatismo ao Sporting, diz Luís Herédio

Luís Herédio, um dos treinadores da equipa do Sporting que no fim de semana venceu a Taça dos Clubes Campeões Europeus de atletismo masculino, exultou hoje com o feito alcançado em Espanha, mas lamentou o pouco mediatismo do mesmo.

Lusa /

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“É um trabalho e um resultado que merecia outro tipo de receção e visibilidade em Portugal. Mas compreendo e reconheço que o que aconteceu no Jamor possa ter tido alguma influência. O momento não foi o melhor devido à derrota na Taça de Portugal (de futebol). É claro que não tivemos a visibilidade que esperávamos…”, lamentou.

Em declarações à Lusa, o técnico comentava o título garantido em Espanha, com um total de 194 pontos, contra os 189,5 do anfitrião Playas de Castellón e 188,5 do Enka, da Turquia, que completaram o pódio.

O facto de a equipa feminina ter ficado em segundo, quando liderava a meio da competição, também fez com que as celebrações da própria comitiva em Espanha tivessem sido mais contidas.

“Não termos conseguido o título no feminino, como esperávamos, também fez com que a equipa não comemorasse da maneira que eu estava à espera. Por haver um grande espírito de união, os homens não comemoraram como estávamos à espera, por respeito às mulheres, talvez”, acrescentou.

As 'leoas' entraram para o segundo e último dia de provas com uma vantagem de cinco pontos, que se 'esfumou' e permitiu a vitória das espanholas do Valência, com 222 pontos, seguido pelo Sporting, com 217, e pelo anfitrião Playas de Castellón, com 193.

Luis Herédio, treinador específico dos lançamentos, identificou a “estrutura técnica coesa e o espírito de equipa no atletismo do Sporting” como fatores determinantes para o resultado, o segundo título dos lisboetas, após o alcançado em 2000, numa formação que o próprio integrou, na altura enquanto atleta suplente.

Comparando os dois feitos intervalados por 26 anos, destacou como fator comum a “boa relação entre todos” , admitindo que atualmente o clube acompanha e lidera o atletismo de forma mais “profissional”.

O primeiro e segundo lugares conquistados em Espanha obrigam a manter a ambição em alta, pelo que agora Luis Herédio entende que urge a direção da modalidade “analisar os resultados obtidos e reforçar a equipa naqueles pontos em que falhou um pouco mais”.

“Acho que há ali pontos a melhorar… o salto com vara, o salto em altura... e tentar arranjar atletas que tapem essas lacunas. De resto, acho que vai continuar com a mesma liderança a maneira própria de lidar connosco, treinadores e atletas, e sonhar com o título do próximo ano”, sublinhou.

Mesmo com algum atraso, Luís Herédio espera que a “comunidade do Sporting e o país tenham a noção” do que foi alcançado pela equipa, ajudando a compensar a receção menos calorosa do que o habitual no aeroporto e o pouco que se falou nas redes sociais deste feito.
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