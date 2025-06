Transferências para o Sporting carecem de explicação

", sublinhou, ao testemunhar no julgamento do caso BESA, em Lisboa, a responsável pela parte sobre a subsidiária angolana da auditoria ao BES pedida em 2014 pelo Banco de Portugal à consultora Deloitte.Vera Pita falava depois de ter sido questionada pelo Ministério Público sobre um pedido do departamento de "compliance" (fiscalização do cumprimento dos procedimentos) do BES ao BESA para que este enquadrasse quatro transferências para o Sporting, concretizadas com recurso a uma conta do banco angolano sediada no BES em Lisboa.À solicitação, feita ao abrigo da lei de prevenção do branqueamento de capitais, "não foi dada resposta".O banqueiro angolano, de 62 anos, é um dos cinco arguidos no processo, que incide, sobretudo, sobre o alegado desvio de fundos entre 2007 e 2012 de financiamentos entre o BES e o BESA em linhas de crédito do Mercado Monetário Internacional (MMI) e em descoberto bancário.Entre os restantes acusados, estão o ex-banqueiro Ricardo Salgado, de 81 anos e doente de Alzheimer, e o seu antigo braço-direito, Amílcar Morais Pires, de 63 e o único que, até ao momento, prestou declarações no julgamento.Em geral, os arguidos respondem por abuso de confiança, branqueamento e burla e negam a prática dos crimes.O julgamento começou em 5 de maio passado, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, e a consultora da Deloitte é a primeira testemunha a ser ouvida.O BES faliu no verão de 2014 e o BESA foi liquidado em outubro seguinte.