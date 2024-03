Treinador do Arouca garante equipa "sem deslumbramentos" face ao Sporting

"Não há deslumbramento com os resultados, porque sabemos que, apesar de tudo, temos ainda muitas coisas a melhorar. A derrota com o Casa Pia, logo após termos vencido o FC Porto, resolveu essa questão. Sabemos que este vai ser um jogo muito difícil", afirmou Daniel Sousa, na antevisão à partida.

O treinador do conjunto arouquense assegurou que não "irá mudar forma de jogar da equipa seja qual for o adversário", e, embora reconhecendo qualidade aos `leões`, vincou que não haverá atenção especial a qualquer jogador do adversário.

"O Sporting tem estado bem desde o início da época, não é uma coisa recente, e por isso sabemos que vai ser um jogo difícil para nós. O Gyökeres, obviamente, traz coisas diferentes à equipa, mas não terá atenção especial, com dupla marcação ou três à volta dele", garantiu Daniel Sousa.

Questionado se o desgaste físico do Sporting, que jogou a meia da semana para a Liga Europa, poderá ser um trunfo para a sua equipa explorar, o treinador do Arouca lembrou que também o seu plantel tem um considerável acumulado de jogos desde o início da época.

"A questão física é sempre muito relativa. Obviamente que eles têm tido jogos durante a semana, o que tem algum peso, mas têm feito uma gestão. Nós também começámos o campeonato muito cedo, e temos atletas já com muitos jogos nas pernas", analisou.

Daniel Sousa acrescentou que "a questão motivacional também tem peso nessa questão do cansaço", lembrando que os `leões` ainda lutam em várias frentes.

"Continuam a lutar pela Taça de Portugal, pela Liga Europa e pelo Campeonato, e essa questão anímica também tem impacto no aspeto físico", completou.

O treinador do Arouca disse, assim, esperar dificuldades para conseguir anular os pontos fortes do Sporting.

"Não depende apenas da análise estratégica, mas, muitas vezes do jogo em si, e de como vai sendo gerido pelos jogadores dentro de campo. Temos de estar preparados para diferentes tipos de cenários, sabendo como nos temos de posicionar, como temos de atacar ou com vamos defender", explicou Daniel Sousa.

Para este desafio, o técnico, que vem de vitória expressiva [5-1] em casa do Desportivo de Chaves, não pode contar com os lesionados Robson Bambu, Vitinho e Matias Rocha.

O Arouca, sétimo classificado, com 34 pontos, recebe no domingo o Sporting, primeiro com 59 (menos um jogo), numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

