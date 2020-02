Treinador do Basaksehir quer regressar à Turquia em vantagem

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Okan Buruk comentou as mudanças implementadas nos 'leões' após a saída do médio internacional português para o Manchester United, mas alertou que a equipa lusa tem outros jogadores que podem fazer a diferença.



"Claro que estamos felizes por ele (Bruno Fernandes) ter saído, pois era muito importante, mas o Sporting tem outros jogadores muito bons, que conseguem colocar qualidade dentro de campo", disse o técnico, que apontou para o único objetivo de regressar a Istambul "com boa vantagem", expressando fé no trabalho de todos.



O Sporting conquistou três vitórias em três jogos caseiros na fase de grupos da Liga Europa, o que mereceu atenção de Okan Buruk, mas o turco lembrou que o Basaksehir também conquistou vitórias importantes fora de casa, e abordou o atual momento da formação 'verde e branca'.



"Na fase de grupos, o Sporting teve um desempenho muito bom. Vê-se alguma mudança da primeira parte da época para agora. Nos últimos jogos, não estão muito bem, mas, no geral, são uma equipa muito boa, com bons adeptos, e estamos contentes por jogar aqui. Acho que vai ser um bom jogo para as duas equipas", analisou.



Okan Buruk, de 46 anos, realçou a importância de ultrapassar o Sporting para toda a Turquia, pois o Basaksehir é o único representante do país ainda nas competições europeias e expressou a determinação de todo o grupo em "fazer história" para o clube, que, pela primeira vez, conseguiu ultrapassar a fase de grupos da Liga Europa.



"Estes pontos são importantes para a Turquia. Com estes pontos, as equipas turcas podem entrar diretamente na Liga dos Campeões. Para nós, é muito importante e trabalhámos para isso", disse, acrescentando: "Acho que estamos preparados. Estamos focados neste jogo. Conseguimos fazer uma boa análise da equipa do Sporting."



O lateral-direito brasileiro Júnior Caiçara, de 30 anos, que já alinhou no Gil Vicente, em 2010/11 e 2011/12, afirmou conhecer muito bem o Sporting e revelou que o Basaksehir conhece "os pontos fortes e fracos" da equipa de Silas.



"(O Sporting) tem dois pontas rápidos, bons laterais, muito ofensivos, e jogadores de nome na defesa, apesar de Mathieu estar lesionado. Estamos atentos a tudo isso", disse, concluindo que a equipa lusa está habituada a competir na Europa, mas acredita que "isso não conta" e que o Basaksehir está preparado "para os dois jogos".



O Sporting defronta os turcos do Basaksehir às 17:55 de quinta-feira, em Alvalade, em jogo que será dirigido pelo inglês Anthony Taylor.