Treinador do Sporting assume objetivo de vencer Taça de Portugal de futsal

Nos quartos de final, que se jogam na quarta-feira, os 'verde e brancos' encontram o Belenenses, "uma equipa que está a passar por um momento delicado na Liga" e quer "aproveitar para criar um momento positivo", pelo que os 'leões' têm de "entrar muito focados e intensos" para seguir em frente.



"Os objetivos serão sempre vencer a competição, sabendo que vamos ter muitas dificuldades, até porque os nossos adversários também vão querer vencer, e olhando sempre para uma eliminatória de cada vez", apontou Nuno Dias, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol.



Para o Belenenses, é "um sentimento de responsabilidade, mas acima de tudo, de orgulho por voltar aos grandes palcos" do futsal, admitiu o treinador, Tiago Guelho, consciente das dificuldades que esperam a equipa frente ao atual segundo classificado do campeonato.



"Vamos jogar contra, se não a melhor, uma das melhores equipas do mundo. Agora, isso não nos tira qualquer ambição para conseguir um resultado e um jogo bastante positivos" frente ao Sporting, comentou o técnico dos 'azuis'.



A equipa que levar a melhor no encontro entre 'leões' e 'azuis' irá cruzar-se, nas meias-finais, com o vencedor do encontro entre Leões de Porto Salvo e Dínamo Sanjoanense, único representante da II Liga de futsal nesta fase da Taça de Portugal.



Para o treinador dos Leões de Porto Salvo, Cláudio Moreira, estar na 'final eight', em Sines, "faz parte dos objetivos definidos no início da época", mas os seus jogadores terão de ser "ambiciosos e humildes" para conseguirem "vencer o próximo adversário".



Já para Bruno Guimarães, o seu grupo de trabalho "merecia estar numa 'final eight' da Taça de Portugal", um "bónus muito merecido" para o grupo de trabalho que, agora, está em Sines para "desfrutar ao máximo", mas também com "a ambição de lutar pela passagem às meias-finais".



Na outra 'chave' dos quartos de final, o atual líder do campeonato, o Sporting de Braga, defronta o Rio Ave e assume, também, o objetivo de conquistar o troféu, mas o treinador advertiu que, para isso, será necessário estar "nos limites máximos de qualidade, sacrifício e constante superação".



"O sentimento é de primeiro objetivo cumprido e as nossas aspirações são claras e objetivas: vencer o primeiro jogo para continuar em prova e, depois, tudo fazer para ficar até ao último dia e sermos os últimos a deixar o pavilhão", definiu Joel Rocha.



Pelo Rio Ave, Carlos Loureiro lembrou que o Sporting de Braga "nos últimos anos aproximou-se muito de Sporting e Benfica", o que "diz tudo da sua qualidade e ambição".



"Teremos de estar num dia absolutamente incrível e aproveitar um dia menos bom do adversário para nos conseguirmos qualificar. O favoritismo está todo no outro lado, mas vamos lutar com as nossas armas para continuar a fazer história", assegurou o técnico dos vila-condenses.



A equipa que vencer vai defrontar o vencedor do encontro entre Ferreira do Zêzere e Caxinas, duas formações que admitem ter alcançado "um objetivo" com a presença em Sines mas não rejeitam a ambição de chegar ainda mais longe.



Ricardo Lobão, treinador do Ferreira do Zêzere, garantiu que a equipa está "motivada e preparada competir por um lugar nas meias-finais", enquanto Nuno Silva, técnico do Caxinas, prometeu "responsabilidade e ambição" no primeiro encontro da final a oito para estarem "presentes na meia-final".



A 'final eight' da Taça de Portugal de futsal disputa-se entre quarta-feira e sábado, no Pavilhão Multiusos de Sines.



Todos os encontros dos quartos de final têm lugar na quarta-feira, com Ferreira do Zêzere e Caxinas a defrontarem-se às 11:00, antes de Leões de Porto Salvo e Dínamo Sanjoanense subirem à 'quadra', a partir das 14:00.



Às 17:00 defrontam-se Rio Ave e Sporting de Braga, enquanto o Belenenses-Sporting encerra o primeiro dia, a partir das 20:00.



As meias-finais estão programadas para sexta-feira e a final terá lugar no sábado.



Já sem o Benfica em prova, o Sporting, que eliminou os 'encarnados' nos oitavos de final, procura somar o 10.º título na Taça de Portugal para distanciar-se do rival, que no ano passado conquistou o oitavo troféu do seu historial.



Todos os outros finalistas, com exceção do Belenenses, detentor de um troféu, marcam presença em Sines para tentarem o seu primeiro título na competição.