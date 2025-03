Treinador João Pereira deixa Sporting B e é oficializado nos turcos do Alanyaspor

Aos 41 anos, João Pereira vai ter a primeira experiência internacional como treinador e a segunda a orientar uma equipa principal, após a curta passagem pelo comando técnico dos ‘leões’.



Em comunicado, o clube turco informou que o contrato assinado hoje é válido até ao final da época 2025/26.



“Gostaria de agradecer ao presidente por confiar em mim e na minha equipa. Estou muito feliz por estar de volta à Turquia. Este é um país que tratou muito bem a minha família”, disse Pereira, que representou o Trabzonspor enquanto futebolista durante quatro épocas e meia (2016/2021).



O técnico assume que chega à equipa turca, que ocupa o 14.º lugar do campeonato, “com grandes projetos e ambições”.



“A minha equipa e eu queremos atingir os nossos objetivos. Queremos criar uma equipa com caráter e energia. Trabalharemos duro para mostrar isso em campo. Trabalharei duro para alcançar o sucesso que alcancei como jogador de futebol e como treinador”, afirmou.



Já depois de o Alanyaspor confirmar a chegada de João Pereira também o Sporting anunciou a saída do treinador da equipa B.



“O clube agradece a João Pereira e à sua equipa técnica pelo profissionalismo demonstrado ao longo do seu percurso, desejando-lhes os maiores sucessos para o futuro”, lê-se no comunicado dos ‘leões’.



O antigo defesa internacional português tinha regressado à equipa B do Sporting depois da má sucedida passagem pela formação principal.



No início de janeiro, João Pereira tinha voltado ao comando do conjunto secundário, do qual tinha saído em meados de novembro para suceder na equipa principal a Ruben Amorim, que se transferiu para o Manchester United.



À frente dos campeões nacionais, disputou oito jogos, vencendo apenas três - dois na Taça de Portugal e um na I Liga -, e somando um empate e quatro derrotas.