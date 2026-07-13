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Futebol Nacional
Trincão ruma ao Al-Ahli por cerca de 45 milhões de euros
O Sporting e o Al-Ahli selaram o acordo definitivo para a transferência de Francisco Trincão. O extremo português de 26 anos ruma ao futebol da Arábia Saudita num negócio que atinge cerca de 45 milhões de euros, entre valores fixos e variáveis.
Trincão já deu o aval final ao contrato milionário e os clubes preparam a oficialização nas próximas horas. O jogador vai assinar um vínculo válido até 2030, onde passará a auferir um salário líquido anual a rondar os 12 milhões de euros.
O camisola 17 despede-se de Alvalade com um registo de 208 jogos oficiais, 47 golos e dois títulos de campeão nacional conquistados. Com este encaixe, a SAD leonina estabiliza as contas e aponta agora agulhas ao mercado para segurar o substituto direto no plantel.
O camisola 17 despede-se de Alvalade com um registo de 208 jogos oficiais, 47 golos e dois títulos de campeão nacional conquistados. Com este encaixe, a SAD leonina estabiliza as contas e aponta agora agulhas ao mercado para segurar o substituto direto no plantel.