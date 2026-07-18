Trincão também recebe carimbo de 40 ME e entra no top 10 de vendas do Sporting

Contratado em 2022 ao FC Barcelona, por 18 ME fixos, o extremo luso, de 26 anos, muda-se para os sauditas do Al Ahli, num negócio a que poderão acrescer 4,3 ME, mediante o cumprimento de objetivos.



Os 40 ME pagos pelo clube de Jeddah igualam o valor desembolsado pelo Atlético de Madrid para resgatar o dinamarquês Hjulmand, ex-capitão dos ‘leões’, 10 anos após João Mário também ter saído, na altura rumo aos italianos do Inter Milão, pela mesma quantia, a qual acresceu um milhão de euros, por objetivos cumpridos. De resto, o médio luso é o único jogador transacionado na década passada que ainda resiste no top 10.



Estes três jogadores fecham o ranking das 10 maiores vendas do Sporting, ainda liderado pelo avançado sueco Viktor Gyökeres, que, em julho de 2025, se transferiu para os ingleses do Arsenal por 65,8 ME, mais 10,3 ME por objetivos.



No segundo lugar da lista de valores comunicados pelo Sporting à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) surge Bruno Fernandes, capitão dos ingleses do Manchester United, que deixou o clube de Alvalade em 2020 e rendeu uma verba fixa de 55 ME, mais 25 ME por objetivos, dos quais 10 ME foram rapidamente concretizados, perfazendo um total de 65 ME.



Segue-se o médio uruguaio Manuel Ugarte, que foi contratado em 2023 pelo agora pentacampeão francês e bicampeão europeu Paris Saint-Germain por 60 ME, mas viria a assinar pelo United um ano depois.



Geovany Quenda (50,8 ME), Pedro Porro (45 ME), Matheus Nunes (45 ME) e Nuno Mendes (45 ME) completam o lote da dezena de saídas mais elevadas dos ‘leões’.



- Valores comunicados pelo Sporting à CMVM relativos a transferências de futebolistas:



N.º Jogador (País) Clube destino País Ano Valor



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1. Viktor Gyökeres (Sue) Arsenal Inglaterra 2025 65,8 ME (+10,3 ME por objetivos)



2. Bruno Fernandes Manchester United Inglaterra 2020 65 ME a)



3. Manuel Ugarte (Uru) Paris Saint-Germain França 2023 60 ME



4. Geovany Quenda Chelsea Inglaterra 2025 50,8 ME (+1,4 ME por objetivos)



5. Pedro Porro (Esp) Tottenham Inglaterra 2023 45 ME b)



. Matheus Nunes Wolverhampton Inglaterra 2022 45 ME (+5 ME por objetivos)



. Nuno Mendes Paris Saint-Germain França 2022 45 ME c)



8. João Mário Inter Milão Itália 2016 40 ME d)



. Morten Hjulmand (Din) Atlético de Madrid Espanha 2026 40 ME (+5 ME por objetivos)



. Francisco Trincão Al Ahli Arábia Saudita 2026 40 ME (+4,3 ME por objetivos)



a) Ao montante inicial de 55 ME acresceram 10 ME por objetivos cumpridos



b) cinco milhões de euros (taxa de empréstimo) + 40 ME (cláusula de compra obrigatória)



c) sete milhões de euros (taxa de empréstimo) + 38 ME (cláusula de opção de compra)



d) Ao montante inicial de 40 ME acresceu 1 ME por objetivos cumpridos