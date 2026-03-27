Sporting
Futebol Internacional
UEFA divulga datas e horas dos jogos até à final da Liga dos Campeões
A UEFA confirmou o calendário completo das eliminatórias da Liga dos Campeões 2025/26, com o Sporting CP a defrontar o Arsenal nos quartos-de-final. A final está marcada para o dia 30 de maio de 2026, no Puskás Aréna, em Budapeste.
Quartos-de-final
Os jogos da primeira mão realizam-se a 7 e 8 de abril, com as decisões da segunda mão agendadas para a semana seguinte.
Sporting CP vs Arsenal 7 abr, 20:00 15 abr, 20:00
Real Madrid vs Bayern Munique 7 abr, 20:00 15 abr, 20:00
Barcelona vs Atlético Madrid 8 abr, 20:00 14 abr, 20:00
Paris SG vs Liverpool 8 abr, 20:00 14 abr, 20:00
Meias-finais e Final
As datas para as fases decisivas em maio também já estão definidas, mantendo o horário habitual das 20:00 (hora de Portugal Continental).
Meias-finais (1ª mão): 28 e 29 de abril de 2026.
Meias-finais (2ª mão): 5 e 6 de maio de 2026.
Final: 30 de maio de 2026 (Budapeste).
Os jogos da primeira mão realizam-se a 7 e 8 de abril, com as decisões da segunda mão agendadas para a semana seguinte.
Sporting CP vs Arsenal 7 abr, 20:00 15 abr, 20:00
Real Madrid vs Bayern Munique 7 abr, 20:00 15 abr, 20:00
Barcelona vs Atlético Madrid 8 abr, 20:00 14 abr, 20:00
Paris SG vs Liverpool 8 abr, 20:00 14 abr, 20:00
Meias-finais e Final
As datas para as fases decisivas em maio também já estão definidas, mantendo o horário habitual das 20:00 (hora de Portugal Continental).
Meias-finais (1ª mão): 28 e 29 de abril de 2026.
Meias-finais (2ª mão): 5 e 6 de maio de 2026.
Final: 30 de maio de 2026 (Budapeste).