UEFA divulga datas e horas dos jogos até à final da Liga dos Campeões

Quartos-de-final

Os jogos da primeira mão realizam-se a 7 e 8 de abril, com as decisões da segunda mão agendadas para a semana seguinte.



Sporting CP vs Arsenal 7 abr, 20:00 15 abr, 20:00

Real Madrid vs Bayern Munique 7 abr, 20:00 15 abr, 20:00

Barcelona vs Atlético Madrid 8 abr, 20:00 14 abr, 20:00

Paris SG vs Liverpool 8 abr, 20:00 14 abr, 20:00



Meias-finais e Final

As datas para as fases decisivas em maio também já estão definidas, mantendo o horário habitual das 20:00 (hora de Portugal Continental).



Meias-finais (1ª mão): 28 e 29 de abril de 2026.

Meias-finais (2ª mão): 5 e 6 de maio de 2026.

Final: 30 de maio de 2026 (Budapeste).

