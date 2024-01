Único golo de Olivia Smith adianta Sporting nas meias da Taça da Liga feminina

A vitória sportinguista definiu-se na segunda parte com o golo de Olivia Smith, aos 62 minutos, perante um Racing Power que ficou reduzido a 10 unidades a partir dos 20 minutos.



O triunfo permite à equipa de Mariana Cabral partir em vantagem para a segunda mão, que se realizará a 14 de fevereiro, enquanto o emblema da margem sul do Tejo, que utiliza o Estádio Nacional para disputar as suas partidas enquanto visitado, se verá obrigado a vencer na casa do adversário para seguir em prova e qualificar-se pela primeira vez para a final da Taça da Liga.



A primeira parte foi pautada pelo equilíbrio e dois períodos separados pela expulsão de Tânia Riso, momento-chave que alterou a abordagem das duas equipas para a partida. Nos primeiros 20 minutos, o Racing Power surgiu muito pressionante sobre a saída de bola das ‘leoas’, alcançando mesmo duas situações de remate, por Sini Laaskonen, aos 17 minutos, e Jennifer Vetter, aos 19.



Essa postura ambiciosa da equipa da casa conheceu um forte revés aos 20 minutos, quando a defensora recebeu ordem de expulsão direta por agarrar Diana Silva quando esta se isolava em velocidade e se aproximava da área para rematar.



Com mais uma unidade em campo, o Sporting criou ascendente a partir daí, mas apenas conseguiu criar duas situações concretas de finalização, ambas por Olivia Smith, que apareceu aos 31 minutos para um desvio - torto -, quando estava em boa posição, e aos 42 rematou cruzado para boa defesa de Michaely Bihina.



O Sporting entrou forte para a segunda parte e dispôs de duas situações na área adversária, por Ana Capeta, aos 47 minutos, e Olivia Smith, aos 51, mas não conseguiu finalizar, e o Racing Power, apesar da situação de inferioridade, procurava evitar fechar-se na sua defensiva e chegar, sempre que possível, ao meio-campo adversário.



Uma audácia que o Sporting puniu com uma exploração perfeita do espaço nas costas da defesa adversária a partir de um passe em profundidade de Andrea Norheim, privilegiando a velocidade de Olivia Smith, que se isolou perante a guarda-redes contrária e apontou o único golo da partida.



Após o golo, as 'verdes e brancas' impuseram controlo no jogo e sobre o adversário, criando mais algumas ocasiões de perigo na área do Racing Power, mas sem conseguir voltar a marcar, mantendo-se a diferença mínima até final.







Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.



Racing Power – Sporting, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Olivia Smith, 62 minutos.



Equipas:



- Racing Power: Michaely Bihina, Beatriz Rodrigues, Jenna Tivnen, Tania Riso, Mariana Campino (Babi Azevedo, 79), Dulce Quintana (Vanessa Marques, 71), Sini Laaskonen, Evy Pereira, Catarina Realista, Mercy Idoko e Jennifer Vetter (Ivânia Moreira, 76).



(Suplentes: Íris Silva, Babi Azevedo, Ivânia Moreira, Ana Rocha, Beatriz Sebastião, Joana Pinheiro, Érica Bispo, Vanessa Marques e Carolina Santana).



Treinador: João Marques.



- Sporting: Hannah Seabert, Ana Borges, Andrea Norheim, Fátima Dutra, Olívia Smith, Fátima Pinto, Joana Martins, Cláudia Neto (Andreia Bravo, 77), Brenda Pérez (Jacynta Gala, 66), Ana Capeta (Ana Teles, 90) e Diana Silva.



(Suplentes: Carolina Jóia, Bruna Lourenço, Rita Fontemanha, Inês Gonçalves, Ana Teles, Jacynta Gala, Andreia Bravo, Mariana Rosa e Alícia Correia).



Treinadora: Mariana Cabral.







Árbitro: Maria Inês Andrada (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Joana Martins (15), Fátima Pinto (39) e Olivia Smith (72). Cartão vermelho direto para Tânia Riso (20).



Assistência: cerca de 150 espectadores.