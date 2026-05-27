Varandas acusa FC Porto e Benfica de "estratégia desonesta" sobre arbitragem

"Ficou provado que Benfica e FC Porto têm uma estratégia de comunicação, que é uma estratégia que já não só de comunicação, é desportiva. Que é condicionar ao máximo a arbitragem. Sem qualquer pudor, sem qualquer honestidade", disse aos jornalistas Frederico Varandas, à margem das celebrações dos 70 anos do Estádio Universitário de Lisboa.

Frederico Varandas, que lidera o clube `leonino` desde 2018, acusou os rivais de "contarem metade da história" nos comunicados e nas `newsletters`.

"É de uma desonestidade intelectual", considerou o presidente `leonino`.

Varandas deixou ainda críticas diretas ao presidente do FC Porto, André Villas-Boas, que hoje classificou como "patéticas" e "`chico-espertice`" as propostas apresentadas pelo clube `verde e branco` na última Assembleia Geral (AG) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), na passada quarta-feira.

"O maior elogio que se pode fazer ao Sporting é que, cada vez que o presidente do FC Porto fala, fala do Sporting. É nos festejos, em entrevistas. Os sportinguistas esperaram isto 40 anos, se calhar não percebem, mas é um grande elogio", ironizou.

Detalhando propostas apresentadas na AG da LPFP, o dirigente `verde e branco` insistiu que quer ser "cirúrgico nas palavras" e "rigoroso", sublinhando que não pretende "ofender ninguém".

"O presidente do FC Porto disse em direto para todo o país que eu tinha chamado ladrão ao presidente da Federação [Portuguesa de Futebol], a João Capela e a Nuno Almeida [antigos árbitros]. Disse uma mentira", afirmou, referindo-se às declarações de André Villas-Boas depois do clássico da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estadio José Alvalade, em Lisboa, no início de março, que os `leões` venceram por 1-0.

O líder `leonino` esclareceu também a polémica sobre a proposta apresentada na AG da LPFP para que os cantos mal assinalados fossem revistos pelo videoárbitro (VAR).

"O IFAB [International Board] permitiu a alteração das leis do jogo, mas não obriga à aplicação. Cabe a cada Liga decidir", disse, lembrando que o Sporting propôs a adoção imediata dessa possibilidade após o polémico lance que deu a vitória por 2-1 aos `leões` no terreno dos açorianos do Santa Clara, para a I Liga: "O FC Porto, que andou o ano todo a queixar-se deste lance, votou contra".

Varandas lamentou que todas as propostas apresentadas pelos `leões` tenham sido chumbadas na AG da LPFP, deixando ainda um recado aos clubes mais pequenos.

"Ninguém quer mudar o futebol português. Os clubes pequenos querem continuar que os `grandes` possam fazer tudo quando condicionam árbitros", salientou.

O presidente `leonino` terminou com uma autocrítica: "O Sporting poderia ter feito uma época muito boa e fez uma época de resultados mínimos, porque não conseguiu vencer troféus. Nunca foi por culpa da arbitragem. Foi por incompetência nossa".

Depois da `dobradinha`, e apesar de ter chegado aos quartos de final da Liga dos Campeões, o Sporting terminou a temporada de 2025/26 sem qualquer título, ao terminar a I Liga no segundo lugar e ao ser batido por Benfica, na Supertaça Cândido de Oliveira, e pelo secundário Torreense, na final da Taça de Portugal.